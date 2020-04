Hevder å ha avslørt BMW iX3

Hevder nye bilder viser produksjonsmodellen av den kommende elbilen BMW iX3.

Svært mange nordmenn nikker enten drømmende eller anerkjennende av BMWs mellomstore SUV X3.

Det var derfor stort engasjement da BMW våren 2018 avduket at det jobbes med en elektrisk versjon kalt BMW iX3.

BMW-styreleder Harald Krueger avduket konseptmodellen av elbilen BMW iX3 i april 2018. Bilder av produksjonsmodellen kan nå ha lekket på nett. Foto: Nicolas Asfouri (AFP / NTB Scanpix)

Etter det Nettavisen erfarer er en offisiell avduking av produksjonsmodellen nært forestående, og vil mest sannsynlig foregå på nett.

En bruker på Instagram kan imidlertid ha kommet selskapet i forkjøpet, og hevder to bilder viser produksjonsmodellen av den kommende elbilen BMW iX3.

BMW iX3 er ikke en SUV, men en SAV

Verdens største elbilblogg, Electrek, skriver at bilen på bildene stemmer bra med detaljene BMW har gitt om elbilen.

Bilen står blant annet på de aerodynamiske spesialfelgene BMW har annonsert.

Produsenten kaller iX3 for øvrig ikke en SUV, men SAV –Sports Activity Vehicle. De betegner elbilen som femte generasjon, med ny teknologi som skal gi lettere vekt, lengre rekkevidde og mer fleksibilitet.

Batteripakken i BMW iX3 vil ha en netto kapasitet på 74 kWh og motoren vil yte 210 kW/286 hk.

Her kan du se alle bildene av konseptmodellen av BMW iX3.

Rekkevidde på BMW iX3

Snittforbruket skal ligge på under 2 kWh per mil. Det gir elbilen en rekkevidde på 440 km etter WLTP-syklusen. Det kan bety en reell rekkevidde på om lag 360 km.

BMW iX3 støtter hurtiglading på opp mot 150 kW, som skal kunne lade batteriet fullt på rundt 30 minutter.

BMW iX3 skal være på norske veier i 2020, men det blir i første omgang kun med bakhjulstrekk. Her er elbilen på vintertesting i Arjeplog i Sverige. Foto: (BMW)

Til tross for store omlegginger i produksjonen på grunn av koronakrisen, bekrefter kommunikasjonsdirektør Marius Tegneby i BMW at iX3 skal være på veien i løpet av høsten 2020.

Pris på BMW iX3 er foreløpig ikke kjent. Det som derimot er klart, er at de første modellen kommer uten mulighet for firehjulstrekk. 4x4 vil bli en mulighet først senere.

