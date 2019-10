Hevder å ha servert sexpartnere til stjerner i Hollywood i en årrekke. Nå er Scotty Bowers død

Bowers skal ha styrt en bordell-lignende virksomhet, som ble brukt av flere store profiler, i nesten 40 år. Avsløringene hans har blitt møtt med både kritikk og hyllest.

LOS ANGELES (Nettavisen): Det var i 2012 at Scotty Bowers kom med boken «Full Service» der han omsider snakket offentlig om sin virksomhet, som skal ha foregått mellom 1940- og 1980-tallet.

Boken ble en bestselger og fikk mye oppmerksomhet. Bowers hevdet blant annet at han selv lå med eller skaffet sexpartnere til store stjerner fra Hollywoods gullalder, som blant andre Katharine Hepburn, Spencer Tracy, Ava Gardner og Bette Davies.

Det hadde lenge versert historier om Bowers i filmbyen, men han nektet i lang tid å snakke offentlig om hva han holdt på med. Da han til slutt valgte å gi ut bok, var det fordi de fleste personene som ble omtalt, var døde.

- Sannheten kan ikke skade dem lenger, sa han til New York Times i forbindelse med bokutgivelsen. Senere kom også en dokumentar om Bowers liv.

Se trailer for dokumentaren i videovinduet over.

Søndag døde Scotty Bowers i hans eget hjem i Laurel Canyon i Los Angeles, skriver Los Angeles Times. Han ble 96 år.

Startet sex-karrieren på bensinstasjon

Etter å ha kjempet i andre verdenskrig, flyttet Bowers til Los Angeles, og begynte å jobbe på en bensinstasjon som lå i Hollywood.

Da han var 23 år, kom den Oscar-nominerte skuespilleren Walter Pidgeon til bensinstasjonen. Han inviterte Bowers til å sette seg inn i bilen sin. Pidgeon skal ha vært i skapet, og de to mennene innledet et kort forhold. Bowers selv lå med både kvinner og menn.

Det var starten på virksomheten for Bowers. Pidgeon spredde ordet i Hollywood-miljøet, og etter hvert kom flere og flere luksusbiler med profilerte menn og kvinner til bensinstasjonen, der Bowers fikk satt opp en campingvogn med to store senger.

CAMPINGVOGN: Slik skal det ha sett ut der en rekke profilerte mennesker kom for å ha sex. Foto: Greenwich Entertainment)

Bowers bygget opp en stor stall med det han hevder var venner og bekjente, som han serverte Hollywood-klientene. Noen ganger skal også stjernene ha blitt koplet opp med hverandre.

- Alle behov ble tilfredsstilt. Uansett hva folk ønsket, så hadde jeg det. Jeg kunne sørge for at alle fantasiene deres ble oppfylt, skrev Bowers i boken sin.

ETTERTRAKTET: Scotty Bowers avbildet på 1950-tallet med skuespiller Valerie Vernon (t. v.) og en ukjent kvinne. Foto: Greenwich Entertainment

Etter hvert begynte Bowers å jobbe som bartender for å komme enda nærmere stjernene, og han ble leid inn til flere arrangementer i Hollywood.

Bowers hevder å selv ha ligget med eller skaffet sexpartnere til en rekke Hollywood-profiler, som Cary Grant, Randolph Scott, Bette Davis, Charles Laughton, Elsa Lanchester, Spencer Tracy and Katharine Hepburn.

- For farlig å la være

Scotty Bowers bygde opp en stor tillitt blant stjernene, noe som var en viktig årsak til at virksomheten ble så populær. Dette var nemlig i en tid der Hollywood-skuespillere måtte ha en viss offentlig profil, hvis ikke kunne de miste filmroller.

STJERNER: Spencer Tracy og Katharine Hepburn i filmen Without Love. Mediene skrev mye om det som tilsynelatende var en affære mellom de to skuespillerne, men det er påstått at begge var i skapet. Foto: - (AFP/NTB Scanpix)

Kravene fra filmstudioene, var strenge. Skuespillerne skulle være sunne, redelige og helst ha barn med en ektemann eller kone. Bowers oppfylte derfor et behov i Hollywood, ettersom mange av stjernene han hadde som klienter, skal ha vært i skapet.

- Jeg mente aldri at det var en bra ting, har Bowers uttalt om menneskene som ble tvunget til å skjule egen seksualitet.

- Men folk måtte gjøre det. Det var for farlig å la være, fortsatte han.

Bowers skal blant annet ha skaffet mer enn hundre kvinnelige sex-partnere for Katharine Hepburn, og satt opp et møte mellom de mannlige skuespillerne Rock Hudson og Spencer Tracy. Bowers hevder han selv hadde sex med sistnevnte, og også med en rekke andre stjerner.

Tidlig på 1980-tallet kuttet Bowers ut bordell-virksomheten. Han giftet seg i 1984 med Lois Broad, en ti år yngre sanger. Kona døde 2018.

Bowers ble aldri straffeforfulgt, og har uttalt at han hadde omtrent all kontaktinformasjon i hodet. Han hevder han selv aldri tok betalt for sex-tjenestene, men heller tjente penger som bartender og festfikser. Bowers har uttalt at han drev en introduksjonstjeneste.

Hyllet og kritisert

Det tok lang tid før Scotty Bowers fortalte om virksomheten sin, men i 2012 kom altså boken om livet hans.

- Folk ba meg om å skrive en bok i lang tid, men dette var venner av meg og de levde, og da gjør du det bare ikke, har Bowers sagt om begrunnelsen for å vente så lenge med å fortelle sin historie.

KONTROVERSIELL: Scotty Bowers i dokumentarfilmen om hans liv fra 2017. Foto: Greenwich Entertainment)

Fem år senere kom en dokumentarfilm, laget av Matt Tyrnauer. Filmskaperen hevder å ha funnet støtte for alle påstandene i filmen. Mediemogulen Merv Griffin og skribent Gore Vidal er blant menneskene som har bekreftet Bowers historie.

Filmen har fått kritikk for at den utleverer døde personer som ikke kan gi sin versjon av påstandene, i tillegg til de som mener at historiene i beste fall er overdrevet. Andre har takket Bowers for å gi lys til de virkelige personene og sannheten bak den feilaktige studio-fremstillingen.

Scotty Bowers har også blitt hyllet av LHBTQ-miljøet. Homofili var ulovlig i California helt til 70-tallet, og LHBTQ-miljøet hadde ikke mange steder å møtes fram til det. I tillegg får Bowers ros for å ha stått opp mot de konservative, undertrykkende holdningene i Hollywood.

- Han gikk fra å være en seksuell kriminell til en seksuell helt, på grunn av at vi ser på verden, sex og seksualitet på en totalt forskjellig måte enn på den tiden da han måtte drive et hemmelig, hovedsakelig homofilt bordell fra en bensinstasjon på Hollywood Boulevard, har regissør Matt Tyrnauer uttalt.

I 2018 fikk Scotty Bowers en offisiell annerkjennelse av byen West Hollywood for sin rolle i LHBTQ-historien.

Søndag 13. oktober døde den kontroversielle og myteomspunne mannen. Scotty Bowers ble 96 år

Kilder: Los Angeles Times, The Guardian, Hollywood Reporter og Variety.