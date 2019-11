Hevder Greta Thunberg er en «tidsreisende»: - Hun er blitt sendt for å redde oss

Et foto fra 1898 får Greta Thunberg-fans og «hele internett» til å måpe.

NEW YORK (Nettavisen): Et fotografi som angivelig er fra 1898, viser en jente som er prikk lik Greta Thunberg. Det får konspirasjonsteoretikere og humorister til å ta helt av på Twitter og Facebook.

Bildet, som eies av University of Washington, får flere til å spøke om at Grete Thunberg er tidsreisende som er sendt fra fortiden for å redde oss.

«Greta er en tidsreisende, fra fremtiden, og hun er kommet for å redde oss», skriver en person på Twitter, ifølge Daily Mail.

På bildet som nå går sin seiersgang på Twitter, kan man se tre barn som står ved en brønn i Yukon i Canada i 1898.

Men barnet til venstre på bildet, en jente, viser seg å være prikk lik den svenske klimaaktivisten.

Bildet får flere til å måpe på Twitter. Og mange drar også frem glimtet i øyet og humor når de har fått sett på bildet.

«Jeg har ikke noe sans for konspirasjonsteorier men jeg er 100 prosent sikker på at hun er en tidsreisende», skriver en annen person på Twitter.

Daily Mail melder også at selv om bildet er på nettsiden til universitetet Washington, mener noen også at det kan være forfalsket og blitt behandlet i redigeringsprogrammet Photoshop, fordi jenta på bildet og Greta Thunberg er nærmest identiske.

Men om Greta Thunberg ikke er noen tidsreisende, kan vi uansett slå fast at hun likevel er på reise.

Akkurat nå befinner hun seg på en katamaran-båt på vei over Atlanteren fra USA til Madrid hvor hun skal delta på klima-toppmøtet i starten av desember.

Mandag denne uken la hun ut dette bildet på Twitter:

Klimaaktivisten Greta Thunberg og mannskapet på den 15 meter lange katamaranen som skal ta henne fra USA til Spania, la ut på seilasen over Atlanterhavet på onsdag i forrige uke fra Hampton i Virginia.

Med seg på turen «over dammen» på katamaranen La Vagabonde, har hun den britiske seileren Nikki Henderson, faren Svante Thunberg, de australske båteierne Riley Whitelum og Elayna Carausu og deres sønn Lenny på elleve måneder, ifølge NTB.

I likhet med hennes forrige seiltur, blir turen tilbake til Europa av den miljøvennlige sorten. La Vagabonde er utstyrt med solcellepanel og vannturbiner som sørger for strøm. Denne gangen vil det imidlertid være et toalett på fartøyet.

– Det er uendelig mange rundt om i verden som ikke har tilgang til toalett. Det er ikke viktig, men det er fint å ha, sa Thunberg om oppgraderingen før hun dro ut på seilturen.

Det er ventet at turen kommer til å ta to til fire uker.