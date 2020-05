Hevder Harry og Meghan leier skuespillerens luksusvilla til 187 millioner

Bilder på skuespilleren Tyler Perrys Instagram-konto avslører hvordan hertugparet av Sussex bader i luksus.

Først annonserte prins Harry (35) og Meghan (38) at de ville trekke seg tilbake som fremstående medlemmer av den britiske kongefamilien og arbeide for å bli økonomisk uavhengige.

Så ble det klart at hertugparet fremover skulle dele tiden sin mellom Storbritannia og Nord-Amerika, noe president Donald Trump selvfølgelig fikk med seg.

Nå har angivelig bilder fra deres nye Hollywood-hjem, til en verdi av over 178 millioner norske kroner ifølge The Mirror og The Daily Mail, kommet til syne fra et noe overraskende hold.

Skuespilleren Tyler Perry (50), kjent fra filmene om karakteren «Madea» og «Gone Girl», er nemlig oppført som eier av prins Harry og Meghans luksusvilla.

På Instagram-kontoen hans finner man små glimt av den toskanske herregården med 12 bad, som ligger på en 89 dekars tomt med utsikt til Los Angeles-skylinen.

Det er ikke kjent om hertugparet leier Perrys eiendom eller bor der som gjester, men det finnes ikke noen bevis på at herskapshuset er solgt, skriver The Daily Mail.

Det meste tyder altså på at hertugparet leier profilens hjem mens de må være i «lockdown».

Prins Harry og Meghan har blitt observert en håndfull ganger siden de flyttet til Los Angeles, blant annet da de jobbet frivillig med å gi mat til lokale innbyggere som er ekstra utsatt på grunn av koronaviruset.

De har sjelden delt bilder fra sitt nye hjem, men ga et lite glimt da de dukket opp på en videosamtale med ansatte fra veldedigheten Crisis Text Line fra Atlanta. Rommet lignet nokså på Perrys kontor.

Vanity Fair skriver også at bildet vi ser i bakgrunnen minner sterkt om et kjent maleri, malt av Jacob Lawrence - et maleri Perry skal ha kjøpt for noen år siden, skriver avisen.

PRIVATE: Prins Harry og Meghan har vært sparsomme med å dele bilder fra deres nye Hollywood-hjem. Man kunne derimot få et lite glimt da de dukket opp på en videosamtale. Foto: Twitter

Det skal ha vært Oprah Winfrey som skal ha introdusert hertugparet for Perry, selv om de tre sistnevnte aldri har blitt sett sammen i offentligheten.

Perry ble i 2011 utnevnt som den best betalte mannen i underholdningsbransjen av Forbes, ifølge The Hollywood Reporter, med en årsinntekt på over 1,2 milliarder norske kroner.

