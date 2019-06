Hevder Marilyn ble gravid etter utroskapsaffære

Et par år før hun døde skal Marilyn Monroe ha mistet barnet.

Nå skal bilder av det som skal være en gravid Marilyn Monroe fotografert i 1960 auksjoneres bort. Bildene er tatt av stjernens venninne, Frieda Hull, som døde i 2014.

Bildene var arkivert som «The Pregnant Slides», og selv om det er en tydelig kul på Monroes mage, ble det aldri offisielt bekreftet at hun var det.

Skal ha vært utro med skuespiller-kollega

Nå skal ryktene ha det til at Monroe ikke bare var gravid, men at hun var det med skuespiller Yves Montand.

FALT FOR YVES: Bildet viser den franske skuespilleren og sangeren Yves Montand og den amerikanske skuespillerinnen på settet til filmen «Let's Make Love». At det ble love også utenfor settet skal ryktene nå ha det til, og angivelig skal Yves ha gjort stjernen gravid. Foto: AP

Han spilte Marilyn mot i filmen med det ganske passende navnet i så måte; «Let's Make Love».

Det hele skal snart 60 år senere skape kontroverser, fordi affæren skal ha funnet sted mens Marilyn var gift med forfatter og dramatiker Arthur Miller. Han giftet hun seg med fire år tidligere, men paret fikk aldri egne barn.

Fotograf Hull skal ha fortalt Monroes nabo, Tony Michaels at stjernen mistet barnet, men det er uklart om det skjedde av naturlige årsaker eller en abort.

Ekteskapet røk

Senere i 1960 skapte Miller filmen «The Misfits», med kona i hovedrollen. Dette skulle bli begynnelsen på slutten for paret.

LYKKELIGERE TIDER: Marilyn Monroe og ektemannen Arthur Miller hadde et stormfullt ekteskap, men her er de fotografert i et lykkelig øyeblikk. Foto: AP/Matty Zimmerman

Miller slet hardt med konas rusproblem, og det viste seg at han overhodet ikke hadde gehør da han ba henne stoppe. Stjernen skal ha vært avhengig av sovemedisiner og ulike narkotiske stoffer for å våkne om morgenen, i tillegg til å slite med alkohol og psykiske problemer.

Dette sørget for at hun møtte opp sent på settet, eller ikke i det hele tatt.

Paret var i ferd med å gå fra hverandre da filmen ble spilt inn, men til tross for de ulike vanskene på settet skal filmen ha blitt ansett som en av Monroes beste skuespiller-prestasjoner. Det ble også den siste filmen hun fullførte, før sin myteomspunnede død i 1962.

Gravidbilder selges for hundretusener

Bildene som skal vise Monroe gravid, ble i sin tid kjøpt av Marilyns nabo som en del av dødsboet, for skarve 2000 dollar.

Nå er de tre bildene ute for auksjon og tilbyderen Moments in Time skal ha intet mindre enn 95.000 dollar, altså drøye 800.000 kroner for bildene av Hollywood-ikonet.