Skuespilleren slår hardt ned på ryktene om at hun ville selge sin egen sønn.

Nylig delte skuespiller Hilary Duff (32) en video på Instagrams historiefunksjon, der hun viste frem en rekke familiebilder hun hadde hengende på veggen hjemme.

På et av bildene kunne man se «Lizzy McGuire»-skuespillerens sønn, åtte år gamle Luca, delvis naken i en helt uskyldig familiesetting. 32-åringen valgte å dekke til sønnens nakne kropp med et klistremerke, trolig for å slippe unna mammapolitiet og internett-trollene, men endte likevel i sentrum av en svært spesiell konspirasjonsteori.

Navnet hennes begynte deretter å trende på Twitter, og påstander om at Hilary Duff er involvert i menneskehandel av barn sirkulerte på nettet. Konspirasjonsteorien gikk såpass langt at det ble påstått at hun prøvde å selge sønnen.

Nå slår hun tilbake mot de vanvittige ryktene, skriver det amerikanske nyhetsnettstedet Huffington Post.

– Motbydelig internett-løgn

I et innlegg på Twitter tar Hilary Duff et kraftig oppgjør med ryktene om at hun er involvert i menneskehandel.

«Alle kjeder seg nå, det vet jeg. Men dette er faktisk motbydelig. Hvem enn som fant på dette og kastet denne søpla ut i universet bør ta seg en pause fra den forbaskede telefonen sin. Kanskje få seg en hobby», skriver hun.

Overfor E! News sier en representant for Duff følgende:

– Dette er en fabrikert, motbydelig internett-løgn, skapt og foreviget av troll og idioter. Hilarys eget innlegg tidligere i dag (ovennevnte Twitter-innlegg, journ. anm.) er alt som må sies om saken. Alle som kjenner Hilary er klar over at hun er en fantastisk mamma, og det krever ingen ytterligere kommentar. Folk med så mye ledig tid burde heller ha brukt energien sin på å faktisk løse de reelle problemene i verden.

Hilary Duff og ektemannen Matthew Koma har to barn sammen, datteren Banks og sønnen Luca. Foto: NTB Scanpix

Konspirasjonsbevegelse

Konspirasjonsteorien om Duff er ifølge Huffington Post trolig en del av «QAnon», som ble mye omtalt da blant andre talkshowdronningen Oprah Winfrey (66) og ektemannen ble beskyldt for å være del av en global pedofiliring tidligere i år.

Ifølge Washington Post er «QAnon» en konspirasjonsbevegelse der tilhengerne mener flere elitepolitikere og kjendiser tilhører et nettverk av pedofile - og at de snart skal arresteres. Ifølge avisen sies mange av tilhengerne å være Trump-supportere, og ryktene rammer gjerne de som ikke er enige presidentens politiske syn.

I mars delte flere «QAnon»-følgere et Facebook-innlegg der det ble hevdet at koronaviruset er den «største, hemmelige amerikanske etterretningsoperasjonen verden noensinne har sett». Innlegget gikk raskt viralt, og forfatteren hevdet at viruset fungerte som en dekkoperasjon rundt de ovennevnte påstandene, der flere kjendiser angivelig skulle bli arrestert.

Ifølge Huffington Post ble det blant annet hevdet at Tom Hanks' (63) sykehusinnleggelse for koronaviruset bare var en dekkhistorie for å skjule at han faktisk hadde blitt arrestert. Oprah Winfrey ble også nevnt i innlegget, i tillegg til den kanadiske statsministeren Justin Trudeau (48).