Hilde Skovdahl og Markus Bailey er årets «Farmen kjendis»-utfordrere

Denne uken ankommer to nye kjendiser realitygården.

Tirsdag ankommer Hilde Skovdahl (51) og Markus Bailey (28) «Farmen kjendis» som utfordrere.

De er begge godt kjent for TV-seerne fra før av. Hilde Skovdahl er blant annet kjent som fargerike og alltid positive «Charter-Hilde» fra «Charterfeber», men har også vært å se i «4-stjerners middag», «Typen til» og «Hvem bor her».

Markus Bailey har på sin side vært programleder for både barne-TV, «Sommeråpent» og «Idol», mens han i høst imponerte stort som Elgen i NRK-suksessen «Maskorama».

Tirsdag ankommer de begge altså «Farmen kjendis».

– Som å komme inn på en fest

At de to utfordrerne gleder seg til å sjekke inn på gården, er det ingen tvil om.

– «Farmen» har vært en drøm lenge, og jeg ble så gira da jeg ble spurt om å være med, forteller sier til Nettavisen.

– Jeg gleder meg helt vanvittig, jubler hun.

51-åringen legger derimot ikke skjul på at de andre deltakerne på gården allerede hadde blitt en etablert gjeng.

– Det var som å komme inn på en fest der de har holdt på kjempelenge. Alle kjente hverandre og alle hadde sine roller allerede, så jeg var veldig glad for at jeg hadde med meg Markus, for vi er jo på samme lekne nivå og var kjempeglade da vi kom inn, sier hun om det første møtet med deltakerne.

Også Markus Bailey takket fort ja da han ble spurt om å være med i «Farmen kjendis».

– Det var jo ikke så mye annet å gjøre i sommer, og dette er en morsom utfordring, sier han til Nettavisen.

I likhet med Skodvahl kjente også Bailey på at de andre allerede hadde vært der en stund.

– Man er jo den nye gutten i klassen, på en måte. Men alle var veldig hyggelige og imøtekommende, så det var egentlig ikke noe problem i det hele tatt, forteller 28-åringen.

Bekymret for eget temperament

Det Hilde Skovdahl var mest nervøs for før hun kom inn på gården, var å bo med så mange andre mennesker.

For selv om vi alle kjenner henne som både blid og positiv fra TV-skjermen, legger hun ikke skjul på at hun også kan ha et voldsomt temperament dersom hun først blir sint for noe.

– Jeg har et temperament, og kan bli veldig sint, sier hun, og legger til at det går fort over.

– Hvis jeg går og bader så får jeg roet meg ned før jeg sier noe dumt, sier 51-åringen.

Fire uker i karantene

Av smittevernhensyn måtte alle deltakerne i årets «Farmen kjendis» i karantene før de fikk komme inn på gården.

Dette gjaldt også utfordrerne, men for Skovdahls del ble karantenen ekstra lang. Ifølge TV-profilen var det nemlig usikkert om hun skulle være deltaker fra start eller om hun skulle komme inn som en av de to utfordrerne etter to uker.

Derfor satt hun først i karantene i to uker før innspillingen startet, før hun ble sittende i to uker til.

– Så jeg satt i karantene i en måned før jeg fikk komme inn på gården, så jeg var så klar for å få lov til å komme inn til de andre deltagerne, forteller Hilde Skovdahl til Nettavisen.

Noen gårdserfaring har hun derimot ikke.

– Men jeg er veldig glad i dyr og hage, og glad i å være ute. Jeg er ikke pysete, tar gjerne i og er ikke redd for fysisk arbeid, sier hun om styrkene sine som «Farmen»-utfordrer.

Heller ikke Bailey har noe gårdserfaring.

– Nei, jeg har ikke noe erfaring i det hele tatt. Så det jeg har å bidra med på «Farmen» er positivitet og... Det er det, ler han.





