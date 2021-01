Hilde Skovdahl trekker seg fra «Farmen kjendis»: – Har nådd grensen min

Hilde Skovdahl måtte trekke seg fra «Farmen kjendis» etter store smerter.

Det ble et kort opphold på «Farmen kjendis» for Hilde Skovdahl (51), som tirsdag kom inn på gården som utfordrer.

Skovdahl så seg nemlig nødt til å trekke seg fra konkurransen bare kort tid etter at hun ankom den populære kjendisgården. Dette grunnet kraftige smerter som følge av en gammel skade i ankelen.

– Jeg har nådd grensen min, sier hun i episoden.

Gammel skade

Overfor Nettavisen forteller Skovdahl at hun alltid har litt vondt i ankelen, men ikke så vondt som hun fikk nå.

– Den er alltid vond, men ikke akutt sånn som når jeg skader meg eller overbelaster meg. Jeg kjente at jeg hadde vondt dagen vi skulle inn, men ikke akutt, sier hun.

Skaden fikk «Charterfeber»-profilen i 2004, da hun og sønnen var involvert i en stygg bilulykke. Begge de to overlevde, men Skovdahl har i ettertid slitt med en ankel som ble alvorlig skadet.

Ankelen måtte opereres åtte ganger, og Skovdahl satt både i rullestol og gikk på krykker i flere år etter. Til Nettavisen forteller hun at årene med rehabilitering gjorde at hun til slutt innså at hun måtte bli venn med handikappet sitt.

– Jeg er en survivor! Det er ingenting jeg ikke kan, jeg må bare få lov til å gjøre det på min måte, forteller hun.

– Hvile hadde kanskje hjulpet

Det var altså nettopp denne skaden som førte til at Skovdahl måtte pakke sakene sine og reise hjem fra gården så tidlig.

Skovdahl hadde gledet seg til å få komme inn på «Farmen kjendis», etter at hun i flere år har hatt et ønske om å være med. Men etter at hun og med-utfordrer Markus Bailey (28) måtte gjøre flere opptak til programmet dagen før de skulle inn, ble det for belastende for foten hennes. Likevel var hun så spent på å få komme inn på gården at hun trosset smerten.

Selv om det er fysisk harde oppgaver som må gjennomføres på «Farmen», hadde Skovdahl forberedt seg godt, og foten hadde hatt en lengre periode uten smerter. Derfor trodde hun ikke dette ville være et problem for deltagelsen. Likevel ble belastningen for foten for mye på veldig kort tid, og foten ble bare verre.

– Hadde det ikke vært så akutt fra første dag, hadde jeg nok funnet en løsning på det. Hvile hadde kanskje hjulpet, men jeg kunne ikke komme inn som ny og legge meg til å hvile med en gang, ler hun.

I ettertid har Skovdahl tenkt mye på at det var synd hun måtte ut så tidlig, men er også bestemt på at det var riktig avgjørelse å trekke seg fra programmet da foten var så vond som den var.

