Joe Exotics årelange kollega hevder det finnes mer enn nok materiale til en ny sesong.

At Netflix-dokumentaren «Tiger King» ble en suksess, er det ingen tvil om. Historien om dyrehageeieren Joe Exotic (57) fenget umiddelbart, og undertittelen - drap, kaos og galskap - er en god beskrivelse på hva seerne fikk bli vitne til i serien.

Nå hinter John Reinke (54), som i en årrekke jobbet for Exotic i dyrehagen G. W. Zoo, om at det finnes mer enn nok materiale til en ny sesong av den populære dokumentaren.

Joe Exotics liv med ville kattedyr ble dokumentert i Netflix-serien «Tiger King». Foto: Sue Ogrocki (AP via NTB Scanpix)

I den første sesongen ble det i hovedsak fokusert på Joe Exotic og hans liv - med unge, mannlige elskere og ektemenn, en kjærlighet for våpen, hans ville dyr og en svært offentlig feide med erkerivalen Carole Baskin (58).

– Det er så mye mer

Ifølge Daily Mail hevder Reinke at Netflix har nok materiale til flere nye episoder, i tillegg til at det finnes en haug med videomateriale fra tidligere ansatte.

– Det er så mye mer innhold som må med, og jeg vet at Netflix har opptak til to eller tre episoder til. De sa de skulle komme tilbake til meg, forteller han.

Resten av videomaterialet ligger hos tidligere ansatte i dyreparken, ifølge Reinke.

– Joe hadde mange filmregissører i dyreparken opp gjennom årene, og de tok med seg materialet da de dro. De filmet alt, og tok det med seg. Det materialet vil sannsynligvis dukke opp på et tidspunkt, sier 54-åringen.

Netflix-suksess

«Tiger King» ble som nevnt umiddelbart en suksess da den rullet ut over Netflix i mars i år. På bare ti dager hadde dokumentaren fått mer enn 34 millioner seere, og den klatret raskt til topplisten på strømmetjenesten.

Men til tross for den enorme suksessen, har ikke noen av de medvirkende fått noen økonomisk vinning av å være med. Reinke fortalte nylig til nettstedet Too Fab at han ikke har tjent en eneste krone på å bidra.

– Jeg filmet den greia der i fem eller seks år, og tjente ikke noe på det. Netflix fikk alt. Jeg har hørt at noen har fått penger, og det irriterer meg litt, sa han.

Heller ikke hovedpersonen selv, Joe Exotic, har tjent noe på dokumentaren. Han sitter for tiden i fengsel, og er dømt til 22 år i fengsel for 17 tilfeller av dyremishandling og for å ha planlagt leiemord ved to tilfeller på sin årelange erkefiende, Carole Baskin.