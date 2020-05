Hintet Durek Verrett nettopp om flytteplaner på Instagram?

Prinsesse Märtha Louises kjæreste ber om advokathjelp.

– Hei, stamme. Kjenner vi noen innvandringsadvokater?

Ovennevnte spørsmåle stilte Durek Verrett (45) via Instagrams historiefunksjon natt til tirsdag, og oppfordret samtidig følgerne til å ta kontakt dersom de kjenner noen.

Ting kan dermed tyde på at den amerikanske, selverklærte sjamanen har planer om å flytte fra hjemlandet. Hvor han potensielt er på vei er ikke kjent, men Verrett er som kjent kjæreste med prinsesse Märtha Louise (48), som er bosatt i Bærum med sine tre døtre.

Alternativt kan det også være at en advokat trengs for å få prinsessen til USA, men dette avkrefter Carina Carlsen, Märtha Louises manager, overfor Nettavisen.

– Jeg har ikke kontroll på hva Durek Verrett skriver på Instagram, sier hun.

Det har foreløpig ikke lykkes Nettavisen å få en kommentar fra verken Durek Verrett eller hans manager.

Avslørte flytteplaner

Det er nesten nøyaktig ett år siden det ble kjent at Märtha Louise hadde funnet lykken med Durek Verrett.

Siden da har duoen reist landet rundt med et foredrag om selvrealisering, og tilbragt tid sammen i både Norge og USA.

At paret ser en fremtid sammen har de begge tidligere uttalt, men med tanke på at de er fra forskjellige land, er det naturlig nok enkelte praktiske utfordringer rundt dette.

I et intervju med Se og Hør (bak betalingsmur) fortalte Verrett nylig at planene er å bo sammen – og at de har snakket om å gifte seg.

Han fortalte også at ønsket er at prinsessen skal bo hos ham i USA.

– Jeg kommer ikke til å si så mye til deg om det, men jeg kan fortelle deg én ting: Det er definitivt aktuelt! Og jeg kan si én ting til: Planene våre er til slutt å kunne bo sammen – ikke i Norge, men i USA. Uansett hva folk sier om oss, så er det vårt liv, sa han til ukebladet.

Et felles liv i USA kan imidlertid se ut til å ligge langt i fremtiden, ettersom prinsessens manager overfor Nettavisen avkrefter at hun har noe som helst plan om å flytte til USA med det første.

Om Verrett planlegger å flytte til Norge, gjenstår å se.

Overraskelsesbesøk

Paret har nå vært sammen i ett år, og for lengst møtt hverandres venner og familie – noe som er godt dokumentert i sosiale medier. Verrett har også tilbragt tid med både Märtha Louises døtre og den norske kongefamilien.

Etter alt å dømme har den selverklærte sjamanen fått et godt forhold til kjærestens barn. Prinsessen tok blant annet med seg døtrene til USA for å besøke kjæresten bare få dager før nordmenn ble oppfordret til å unngå fritidsreiser grunnet koronaviruset.

Som følge av dette måtte de alle i karantene etter hjemreise, men etter Verretts reaksjon å dømme var turen verdt det.

– Uten engang å fortelle meg det, dukket hun opp på døra før hun ble stengt inne. Hun fløy bokstavelig talt tvers over jorda for å se meg før hennes lands grenser ble stengt. Bare for å se meg før hun ikke lenger kunne, selv om det bare var for to dager, skrev han i et innlegg på Instagram, og la til at det var de to beste dagene i livet hans.