Hippe coverlåter på countrysk

Man skal overraske seg sjøl - og andre - fra tid til annen. Det at jeg skulle kaste meg over den amerikanske countryartisten Bob Wayne og hans 15 coverversjoner av mer eller mindre kjente coverlåter er av det slaget.

Fra en rekke plateselskaper og andre hold dukker det opp mye musikk med artister jeg aldri har hørt om før. Bob Wayne fra Seattle på USAs vestkyst hører hjemme der. Etter å ha ligget til marinering leeeenge, blei den til slutt plukka frem og Wayne og jeg har hygga oss sammen vi.

Jeg har lest meg til at Wayne er en countryartist som har evnen til å sette fyr på lokalet. Masse energi og et enormt trøkk er kjennemerker for hans liveshow.

Etter å ha tilbragt tid sammen med låtene til mange av hans rockehelter som Led Zeppelin - «Rock and Roll», Adele - «Skyfall», Guns n´Roses - «Sweet Child O´ Mine», Rolling Stones - «Sympathy for the Devil», Bob Marley - «I Shot the Sheriff», Red Hot Chilli Peppers - «Under the Bridge», Beatles - «Come Together», Rihanna - «Disturbia», Ozzy Osbourne - «Crazy Train» og Gloria Gaynor - «I Will Survive» - noen forståelige, andre ganske overraskende for en ihuga køntrimann som både synger bra og spiller piano og gitar, så er det lett å forstå at Wayne er en herre som byr på seg sjøl i en grad som er et godt stykke over gjennomsnittet.

Wayne har sammen med et fint band og produsent Andy Gibson makta å sette sitt eget bumerke på alle låtene og gjort heftige countryversjoner av dem. Det kommer ikke som noen bombe at Wayne har giganter som Johnny Cash og Waylon Jennings som favoritter, men han har samtidig skapt sitt eget uttrykk som det har vært udelt hyggelig å tilbringe kvalitetstid sammen med.

For dere som er ute noe annerledes når det gjelder coverlåter - med Black Eyed Peas´ «I Gotta Feeling» som et av høydepunkta - så anbefales det å avlegge Bob Wayne et besøk.

