Hippe saker

Jan Gunnar Hoff og supergitarist Mike Stern stortrives i hverandres selskap. Nå har de forlenga samarbeidet som har eksistert til og fra siden 2006.

I forbindelse med bestillingsverket «Magma» inviterte Hoff Mike Stern med seg for første gang for rundt 13 år siden. Deretter blei det turnering noen år som resultat av det vellykka verket som også trommeslager Audun Kleive var med på.

Hoff og Stern har heldigvis holdt kontakten hele tida siden og i fjor vinter var det klart for nye konserter og plateinnspilling av nytt materiale som både Hoff og Stern hadde skrevet.

Begge komponistene har ei melodisk åre i seg som det er usedvanlig godt å være i selskap med. Det er absolutt ingen tvil om hvor eneren er i dette universet, men hvis noen dermed tror at dette er «lett» musikk, så er det bare å tro om igjen.

Dette er jazzrock, fusion eller hva man enn ønsker å kalle det på et svært høyt nivå - faktisk på høyde med det beste fra utlandet. Audun Kleive og elbassist Per Mathisen kan gå inn i hvilken som helst slik setting hvor som helst og være med på å flytte lista nok et hakk opp - strålende musikanter både hver for seg og som utmerkede ensembleherrer.

Mike Stern er blant gitaristene på jord som med sin livsbejaende utstråling og usedvanlig personlige tone i gitaren, har gjort at både Miles Davis og Jaco Pastorius var langt fremme i køa når det gjaldt å spørre om hans tjenester. Jan Gunnar Hoff, den eminente tangentisten fra Bodø, føyer seg inn i et heftig selskap der.

Dette er varm, personlig og uttrykksfull musikk som gjør at sommeren kan vare hele året. Dessuten er det en ekstra fornøyelse å oppleve denne kvartetten spille Sterns «All You Need» - ei låt som lett kan evighetsstatus stempel på seg. For ei låt!

