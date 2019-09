Hipt fra Frankrike

De norske selskapene Losen Records og AMP kaster sine nett langt utenfor våre grenser og hjelper oss på det viset å utvide våre horisonter. Her er det AMP som introduserer oss for det fine franske bandet Mixcity.

Til tross for at Mixcity har vært i aksjon helt siden 2000, så er dette mitt første møte med bandet. Det sier kanskje en hel del om at det ikke er så lett å bryte gjennom lydmuren hvis man ikke har god hjelp på veien.

For å hjelpe oss med en horisontutvidelse, så har AMP også lansert et «underbruk» de har valgt å kalle Amplitude. Først ute der var det norske bandet Ísa og en meget verdig oppfølger finnes nå med Mixcity.

Bandet ledes av Jean-Patrick Cosset på piano og orgel, som også skriver all musikken. Med seg har han Gilles Delagrange på trommer, Sylvain Didou på både elbass og bass og Arthur Pelloquet på gitar og vokal. Vi får bli med på bandets sjette album og hvis man hører for seg Mixcitys landsmann Erik Truffaz og band som Pest og Herbaliser samt ingredienser fra jazz, hip-hop, pop og rock, så er man på vei til å fatte hva Mixcity styrer med.

Cosset har vært mye på farten de seineste åra og det bærer da også musikken preg av. Med seg har han og bandet invitert sangere og rappere Brooklyn, Mali/Frankrike, Tucson, Arizona, Los Angeles og New York.

Det har ført til et elektrisk, funky og groovy musikalsk landskap der grenser er til for å viskes ut. Mixcity er et tøft band og tett band som åpenbart har spilt mye sammen og som tar oss med til nye og spennende musikalske steder.

