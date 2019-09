Historiefortelleren

Siril Malmedal Hauge har allerede fortalt oss at hun er i besittelse av ei stemme som gjør at hun vil være med å prege norsk musikkliv i mange tiår fremover. Med debuten under eget navn kommer det nok en nydelig bekreftelse.

Med sine røtter i Langevåg på Sunnmøre, så måtte det nesten gå som det gikk - Siril Malmedal Hauge (26) måtte bli musiker. Vi snakker nemlig om øya Sula der Nils Petter Molvær, Brazz Brothers, Ytre- Suløens Jass-ensemble, Kåre Nymark og mange andre på svært så høyt nivå, kommer fra.

Malmedal Hauge falt i gryta som svært ung og hun har vel egentlig aldri vært i tvil - det var musikk som skulle bli hennes lodd i livet. Etter noen år på jazzlinja i Trondheim, har hun nå inntatt hovedstaden og i fjor kunne hun påtreffes i to forskjellige duoer på cd, både med pianisten Alf Hulbækmo og gitaristen Jacob Young. Begge strålende på hvert sitt vis.

Siril Malmedal Hauge omgir seg med store deler av kremen av yngre norske jazzmusikere.

I 2018 blei Malmedal Hauge også tildelt den store talentprisen under Moldejazz. Det medførte blant annet at hun fikk gjøre sin «takk-for-prisen»-konsert under årets festival. Det gjorde hun med bravur og mye av repertoaret var henta fra debutskiva hennes under eget navn, «Uncharted Territory».

Her har Malmedal Hauge skrevet alt av tekst og musikk - det vil si ni låter som blant annet handler om forandringer og oppdagelser. Dette er noe alle unge - eldre også for den sakens skyld - opplever og forhåpentligvis vokser på. Det er likevel få som greier å sette ord på det slik Malmedal Hauge gjør det og det er enda færre som makter å skrive så fine låter som hun gjør.

Vi befinner oss i et åpent, melodisk og luftig jazzlandskap med sterke impulser også fra popens univers og fra singer/songwritertradisjonen og med Malmedal Hauges evne til å skape luft, tid og rom rundt seg, så har dette blitt nok ei nydelig reise på vei mot Siril Malmedal Hauge.

Når hun så omgir seg med det ypperste av den oppvoksende slekt representert med Henrik Lødøen på trommer, Martin Morland på bass, Kjetil André Mulelid på tangenter, Martin Myhre Olsen på saksofoner, Torgeir Hovden Standal på gitar samt en stryketrio med Isa Caroline Holmesland på bratsj, Kaja Fjellberg Pettersen på cello og Adrian Løseth Waade på fiolin, så er reisefølget av typen utmerket.

Ved hvert nytt møte forteller Siril Malmedal Hauge oss at hun er et talent helt utenom det vanlige. Det er jeg sikker på at historiefortelleren fremfor noen, Joni Mitchell, ville ha ment også om hun fikk anledning til en lytt.

