Historien om gameren Mats rÃ¸rer hele Norge

Gaming har tradisjonelt blitt sett på som usosialt av mange. NRKs rørende historie om avdøde Mats Steen kaster et helt annet lys over gaming.

Søndag publiserte NRK en sak om gameren Mats Steen som ble født med den alvorlige sykdommen Duchennes muskeldystrofi.

Da han etter hvert ble tvunget til å sitte i rullestol, brukte Mats store deler av dagen på å spille dataspill - å game.

Mye av tiden viet han til dataspillet «World of Worldcraft».

«World of Warcraft» er et onlinespill, hvor man utforsker et stort univers sammen med andre spillere, mange vil argumentere for at det er like stort som vår virkelige verden.

Her møtte Mats flere likesinnede, og ble med i et «guild». Noen av disse menneskene ble hans beste venner selv om han aldri hadde møtt dem ansikt til ansikt.

Dette var en fjern verden for Mats foreldre. Da Mats' liv tok slutt så de ikke for seg en begravelse hvor benkene i kapellet ble fylt av personer de aldri hadde møtt, men som kjente Mats som spillfiguren Ibelin.

Men det var nettopp det som skjedde. I Mats' bisettelse møtte flere av medlemmene i «guildet» hans opp, og lys ble tent over hele Europa.

STOR BETYDNING: Denne brukeren på Reddit reflekterer over hvor stor betydning venner man finner på nett betyr.

Enorm reaksjon

Etter at saken ble publisert har reaksjonene vært enorme. Flere tusen har likt og delt NRKs innlegg på Facebook. Av de nesten 300 kommentarene er det flere som skriver at de nå har fått et nytt syn på gaming.

«Heretter kommer jeg selv til å se på gaming med et helt annet syn»

Andre takker foreldrene for at de har villet dele deres sterke historie med omverdenen.

«Takk for en tankevekkende, rørende og fantastisk historie».

Det er ikke bare på Facebook folk engasjerer seg i saken, også på Twitter renner det inn med ord og tanker rundt saken.

For en vakker historie om snnen til Finansbyrd i Oslo Robert Steen: Robert og Trude srget over snnens ensomme liv i rullestolen. Men da Mats dde, tente venner over hele Europa lys for ham. ?????@NRKno https://t.co/NHVIsBTEi3 — Magne Bjella (@MagneBjella) January 27, 2019

«For en vakker historie om sønnen til Finansbyråd i Oslo Robert Steen», skriver Digital ansvarlig i Bærum kommune, Magne Bjella.

Brukeren «Fruktchampagnepiken» skriver dette om saken:

«Om alias og muligheten til å omskape seg selv. Om nettet som vei fra isolasjon til kontakt og selvrealisering. Om en rullestol og om løperen Ibelin»

Om alias og muligheten til omskape seg selv. Om nettet som vei fra isolasjon til kontakt og selvrealisering.

Om en rullestol og om lperen Ibelin.



"It's not a screen, it's a gateway to wherever your heart desires."

(Mats "Ibelin" Steen)https://t.co/WHFk6Vvz7R — Fruktchampagnepiken (@MaddeMozell) January 27, 2019

- Ikke grått så mye siden Løvenes Konge

- Saken i seg selv og prosjektet har vært veldig rørende å jobbe med. Du føler at det når inn til noe som angår alle, både med barn og spilling, og barn og foreldre, sier prosjektleder for digital historiefortelling i NRK Maria Elsness til Nettavisen.

GODE TILBAKEMELDINGER: Facebook er oversvømmet av positive kommentarer under lenken til saken.

Både for journalisten som har skrevet saken, og for prosjektlederen har alle de positive tilbakemeldingene i sosiale medier vært rørende.

- Folk sier de ikke har grått så mye siden Løvenes Konge, sier Elsness.

I tillegg til Mats' historie er det også mange som syntes det er bra at det har blitt skrevet noe positivt om gaming.

- Jeg tror det er veldig mange som setter pris på at vi får frem mye av det positive ved å game da. Det var på tide at det kom en sånn sak, og der kan vi i mediene gå i oss selv også, sier hun.

Tusenvis av kommentarer

- Det ble en veldig annerledes søndag i går enn det vi kunne forestilt oss, sier Mats' far, Robert Steen, til NRK Dagsrevyen mandag kveld.

- Responsen på denne historien har nok vært sterkere enn noen kunne ha forestilt seg da vi la den ut, sier han.

Steen forteller at familien har mottatt tusenvis av kommentarer på sosiale medier, i tillegg til hundrevis av e-poster og meldinger. Samtlige henvendelser har vært positive, sier han.

Responsen deler han i to: én del fra den litt eldre foreldregenerasjonen, som sier at familiens historie har åpnet en verden for dem som de ikke har vært klar over.

- Det har vært mødre og fedre som har sagt at «jeg har i stor utstrekning moralisert og fordømt dataspillingen til mine unger. Nå skal jeg i større utstrekning forsøke å forstå den og lære hva dette egentlig er», forteller Mats' far.

- Den andre kategorien er de unge menneskene som takker for at det er en voksenperson som tar stemmen for noe som er veldig viktig for dem.

- Mange som har blitt truffet av saken

Saken har slått mange av NRKs rekorder om hvor mange lesere de har fått på en sak i løpet av en dag.

- Det er over 650.000 unike brukere som har lest den, og vi ser nå at den begynner å spre seg til utenlandske nettsider. Folk oversetter den og legger ved Google translate, sier Elsness.

RØRT: Flere skriver at de ble veldig rørt over å lese Mats' historie.

Alle tilbakemeldingene på Facebook og andre sosiale medier viser at det er mange som har blitt truffet av saken.

- Vi måtte nesten klype oss i armen i går da vi så tallene på hvor mange som hadde lest den på så kort tid, og alle de positive kommentarene. Vi er overveldet over suksessen, både av tallene og de positive tilbakemeldingene, opplyser prosjektlederen.

Hun understreker også at det er stort av foreldrene til Mats å fortelle at de ikke likte at han spilte så mye, og så se i ettertid at det betydde så mye mer enn det de trodde.