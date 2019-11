Historikerne blir ikke enige om vibratorens historie: Ble «hysteriske» kvinner behandlet med olje og orgasme?

Historiker Helen King mener at vibratorens historie minner mer om en pornofilm enn virkeligheten. Kan den være for god til å være sann?

Vi skal ikke langt tilbake i tid, før den var noe kvinner gjemte bort og aldri snakket om, selv ikke til sine nærmeste venninner.

Men i dag finner du den på soverommet til over halvparten av landets kvinner. Og skammen? Den har de fleste heldigvis lagt igjen på samme sted som ideen om at damer egentlig ikke er så glad i sex.

I 2019, er det nemlig vanligere å eie en vibrator enn å ikke gjøre det.

I dag forbinder vi sexleketøy med akkurat det ordet tilsier: Noe gøy. Noe som gjør sexlivet bedre. Noe som gir seksuell nytelse.

Men da vibratoren først ble lagd, var det på ingen måte med utgangspunkt i lek og nytelse - snarere tvert imot.

VIBRATOR-ANNONSE: Da den elektriske vibratoren kom på markedet på slutten av 1800-tallet, ble den markedsført som et «massasjeapparat».

«Hysteriske» kvinner

I 1999 skrev Rachel Maines boka «The Technology of Orgasm: ‘Hysteria’, the Vibrator and Women’s Sexual Satisfaction» - hvor hun presenterer vibratorens historie ut fra det hun har samlet inn av informasjon.

Historien inneholder alt en god historie skal inneholde: Humor, ny kunnskap, sjokk og vantro.

I senere tid har teorien blitt utfordret av forskere som synes den rett og slett virker for utrolig til å være sann.

Maines teori går nemlig på at vibratoren ble lagd av mannlige leger for å kurere kvinners «hysteri». Ikke som et redskap for nytelse, men mer som et slags arbeidsverktøy for legebestanden, om du vil.

Ifølge Maines hersket det, helt frem til 1900-tallet, en teori om at kvinner rett og slett ikke opplevde seksuell lyst eller nytelse. Selv leger skal ha trodd at kvinner ikke hadde libido, men at de hadde sex for å tilfredsstille mannen og, naturligvis, for å få barn.

Hysteriske kvinner ble behandlet med orgasme, sier historien.

Om dette stemmer, er det ikke vanskelig å se for seg resultatet: Enorm seksuell frustrasjon blant kvinner, som da skal ha gått til til legene og klagde over angst, problemer med søvn, humørsvingninger, nervøsitet, erotiske fantasier og «fukt mellom leggene».

Legene skal da ha diagnostisert dem med «hysteria», en «sykdom» som skal ha vært spesielt utbredt blant jomfruer, nonner, enker og kvinner i ekteskap uten mye sex.

Og behandlingen? Leger og jordmødre skal ha gnidd olje på kvinnens kjønnsorganer, massert dem innvendig med to fingre mens de trykket hånden mot klitoris.

«Behandlingen resulterte», ikke overraskende, i orgasme for mange og vips, så var disse kvinnene jammen ikke «hysteriske» mer.



Vibratoren har eksistert lenge. Historien om hvordan den ble funnet opp kan være for god til å være sann, mener forskere. Foto: (Getty Images)

Ble markedsført som massasjeapparat

Behandlingen skal imidlertid ha blitt for krevende for legebestanden, som ifølge Maines skal ha klagd over utslitte armer og kramper i fingrene.

Legene skal derfor ha sett etter alternative metoder i håp om å avlaste fingrene sine. Heldigvis lå den britiske legen Joseph Mortimer Granville ett steg foran og lanserte den aller første elektriske vibratoren på slutten av 1800-tallet.

Ifølge Maines skal legene da ha gått over til å bruke elektroniske vibratorer i behandlingen av hysteriske kvinner, men vibratorene var også til salgs for hjemmebruk.

Vibratorene ble naturligvis ikke markedsført med «orgasmegaranti», slik som de blir i dag, men ble omtalt som et «personlig massasjeapparat» som skulle føre til velvære og bedre helse. Det finnes en rekke eksempler på disse annonsene, og her oppfordres kvinnene til å prøve «elektrisk massasje» hjemme.

ANNONSE i Cosmo i 1919 for «The Star Electric Vibrator».

Utover 1900-tallet utviklet heldigvis legevitenskapen seg, i takt med teknologien. «Hysteria» forsvant som diagnose etter krigen og man tilegnet seg økt kunnskap om kvinners seksualitet.

Folklorist Kristian A. Bjørkelo har skrevet artikler og holdt foredrag om vibratorens historie, og mener den kan bli sett på som et symbol for kvinnelig frigjøring, til tross for at den er «en indikasjon på hvordan menn har sett på seg selv som forvaltere av kvinners helse – og seksualitet».

– For mange blir det nok utelukkende et eksempel på hvordan menn har overstyrt kvinner, men man kan også se på det som et eksempel på hvordan menn ikke forstår kvinner i det hele tatt og famler rundt i blinde – under stakken, uttalte Bjørkelo i National Geographic i 2014.

Faktasjekket historien



Men så kommer spørsmålet: Er historien sann?

Det har Hallie Lieberman, historiker ved Georgia Institute og Technology, sett nærmere på. Hun faktasjekket Maines teori, og publiserte i 2018 en oppgave hvor hun konkluderte med at deler av historien, mest sannsynlig ikke er sann.

Det var blant annet ikke sånn at legene jevnlig gjennomførte oljebehandling med egne hender på «hysteriske» kvinner, skriver Lieberman.

«Det finnes litt bevis på at noen få leger og jordmødre kan ha praktisert kjønnsmassasje før 1900-tallet, men disse bevisene støtter ikke påstanden om at kjønnsorgan-massasje en gang var en «grunnleggende medisinsk praksis»,» skriver Lieberman.

Historikeren finner heller ikke bevis for at legene etter hvert tok i bruk elektroniske vibratorer i behandling av kvinner. Det hersker ingen tvil om at elektroniske «massasjeapparat» ble solgt, men Lieberman finner ikke bevis på at de ble brukt av legebestanden i noen særlig grad.

«Det er klart at noen leger kan ha brukt elektroniske vibratorer til å tilfredsstille kvinners seksuelle behov. Det er godt kjent at enkelte sykepleiere seksuelt tilfredsstiller funksjonshemmede mannlige pasienter, så medisinsk assisterte orgasmer er ikke ukjent. Men en slik «behandling» var altså aldri en del av deres medisinske praksis, og det ville heller aldri blitt sett på som ikke-seksuelt.»

Lieberman mener at legebestanden hadde langt mer kunnskap om kvinners seksualitet enn det Maines antyder i boka si.



- Hun presenterer det som om ingen i det hele tatt var klar over at kvinnene fikk orgasme. Men man kjente til klitoris og kvinners seksualitet på den tiden også, sier Lieberman til BBC.

Lieberman er ikke den eneste kritikeren av Maines arbeid. Helen King, historiker ved Open University i London, finner også mange hull i historien.

King mener at Maine sliter med å skille mellom satirisk og medisinsk litteratur fra denne perioden, og tror teorien har fått så mye oppmerksomhet fordi folk vil tro den er sann.

- Historien appellerer til folk. Det blir som en pornofilm-scene, hvor legen liksom vet hva det egentlige problemet er, blunkefjes, blunkefjes, sier King til BBC.

MER FANTASI ENN VIRKELIGHET? Historikere stiller spørsmålstegn ved historien om vibratorens opprinnelse, og tror den kan være mer fantasi enn virkelighet. Dette maleriet heter «Fausts visjon» og er malt av den polske kunstneren Franciszek Żmurko, som blant annet skildret kvinners orgasme på slutten av 1800-tallet. Foto: Franciszek Żmurko (Wikimedia Commons)

En «stress release»

Det ser altså ut til at vi ikke kan ta Maines' versjon av vibratorens historie som god fisk, men heller ta det for det det er: En god historie.

Maines mener imidlertid at historien stemmer.

- Jeg mener hypotesen min stemmer, og mange holder med meg i det, sier Maines til BBC.

Uavhengig av historien, så er én ting like sikkert i dag som det var på 1800-tallet:

Orgasme er bra for helsa di.

Når vi får orgasme, utløses en rekke hormoner i hjernen, som dopamin og oxytocin, og vi blir glade, oppstemte, avslappet og kjærlige.

Og selv om det heldigvis er 2019, og vi har sluttet å kalle «seksuell frustrasjon» for «hysteria», så vil orgasmebehandlingen gi samme effekt i dag som for 200 år siden.

- Sex og orgasme er en fantastisk «stress release» for kvinner, sier sexolog Bianca Schmidt.

