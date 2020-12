Historisk «Farmen»-seier: – Helt vanvittig

Per Gunvald Haugen er vinneren av «Farmen» 2020.

Etter en nervepirrende «Farmen»-finale, var det til slutt Per Gunvalg Haugen (45) som kunne juble høyest.

Haugen ankom Samsjø gård som en av tre utfordrere i uke fem, og har nå klart det ingen andre har fått til før ham. Han er nemlig «Farmen»-historiens aller første utfordrer-vinner.

– Nå har jeg skapt «Farmen»-historie som den første vinneren som kom inn som utfordrer, sier han til Nettavisen.

– Det er en helt vanvittig opplevelse, legger Haugen til.

Samme utgangspunkt fra start

Haugen sikret seg en finaleplass etter å ha slått ut Karianne Kopperstad (27) i melkespannholding.

Da hadde Daniel Viem Årdal (30) allerede sikret seg den første finaleplassen etter å ha vunnet matlagingskonkurransen i semifinalen, så i finalen sto det til slutt mellom Viem Årdal og Haugen. Finalen ble svært jevn.

Før finalestart hadde de nemlig begge to finalekniver hver og startet med det med samme poengsum.

Haugen sikret seg imidlertid et ekstra poeng da de tidligere deltakerne fikk stemme fram hvem som skulle få den siste kniven. Dette forspranget klarte Viem Årdal raskt å hente inn, og lenge lå de helt likt før Haugen klarte å få en ledelse.

Innen de nådde det siste spørsmålet, var stillingen 8-7 i Haugens favør. Da han også svarte riktig på dette, sikret han seg seieren med 9 poeng mot Viem Årdal, som hadde 7.

Utfordrer-kritikk

Haugen kom som nevnt inn som utfordrer på gården, og da de utslåtte deltakerne returnerte til gården dagen før finalen, ble det mye snakk om han er en like verdig vinner som Viem Årdal - selv om han ikke har vært inne på gården like lenge.

Selv mener han at begge finalistene var like verdige.

– Jeg har sagt det hele tiden, at hvis du klarer å komme deg til finalen, uansett om du er utfordrer eller har vært på «Torpet», så fortjener du å vinne. Det er ikke noe lett å komme inn som utfordrer eller via «Torpet», heller, sier han.

– Så til de som er kritiske kan jeg heller kontre med å spørre om de er verdige de som har jukset, dratt på hytter utenfor gården eller stjålet mat under oppholdet, legger Haugen til.

Også Viem Årdal mener Haugen var verdig finaleplassen.

– PG kom seg til finalen, og når man kommer til finalen er man verdig å stå i en finale, sier han til Nettavisen.

– Men det er jo klart at han har sluppet litt billig unna, da han bare har vært med på halve oppholdet. Men det er ikke PG sin skyld. Så med tanke på lengde på opphold er han ikke en like verdig vinner, men han har kjempet seg helt til finalen, så der fortjente han å stå, legger 30-åringen fra Steinkjer til.

– En stor skuffelse

«Farmen»-vinneren legger ikke skjul på at det smakte godt å slå Daniel Viem Årdal i finalen.

– Daniel og jeg hadde en god tone, men det er jo klart at jeg ble skuffet da han prøvde å sabotere ukesoppdraget. Og da er det selvfølgelig ekstra deilig å vinne, sier han og legger til:

– Jeg synes jeg fortjente det. Også er det jo litt gøy å se hvor irritert Daniel ble.

Viem Årdal legger på sin side ikke skjul på at han ble skuffet over å stå igjen med den sure andreplassen.

– Det var en stor skuffelse. Det er ikke en prestasjon jeg er fornøyd med. Inne på gården var jeg kjempefornøyd med å ha kommet så langt, men til slutt sitter jeg igjen med ingenting etter 74 dager inne på gården, mener 30-åringen.

Hva han kunne gjort annerledes, tenker han ikke særlig på.

– Det å være etterpåklok hjelper ikke nå, sier Viem Årdal.

Beholder «Farmen»-premien

Per Gunvald Haugen er nå stolt eier av både hytte og bil, og har planer om å beholde premien.

– Jeg tenker jeg skal beholde begge deler, og kom akkurat fra bilforhandleren der jeg har gått gjennom hvordan den funker. Hytta skal jeg sette på fjellet, så nå er jeg på utkikk etter tomt i Aust-Agder/Telemark-området et sted, sier han.

45-åringen er åpen for flere TV-opptredener hvis muligheten byr seg, men én ting er han klar på at han ikke skal:

– Hvis noe frister og det er interessant, så kan det fort hende jeg sier ja, men nå er det først tilbake til hverdagen. Men jeg skal ikke begynne å blogge i alle fall, det skal jeg love deg.

Også Daniel Viem Årdal er positiv til mer TV-tid.

– Det er jo noen programmer jeg kunne tenkt meg mer enn andre, og jeg har allerede sagt til TV 2 at jeg vil være med på «Skal vi danse». Og «71 grader nord» hadde også vært kult.

