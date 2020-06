I en liten by, innerst i en fjord, et sted øst for vannskillet, holder to halvgale menn til. De har funnet ut at de skal lage øl på på eikefat - og til dels med villgjær.

Eik & Tid, Rød Sol Byen er Oslo, og bryggeriet heter Eik & Tid, og konseptet fungerer. De lager glimrende øl. Jeg plukket med meg deres Rød Sol, som er laget med bringebær og rips. Det første som møter meg er duft av stikkelsbær, solbær og syrlige epler. En dyp behagelig duft, som jeg vil bade nesen i lenge. Ølet er friskt og lett, men gir samtidig en god munnfylde. Jeg finner stikkelsbær, epler, bark og et hint av bringebær. Bringebærene som er nevnt på etiketten kommer først frem helt mot slutten. Da som en lang behagelig ettersmak, som og har den lille bitterheten friske bringebær har. Munnen føles rett og slett som om jeg har spist solid med epler og bringebær. Foto: Sammy Myklebust Hvor ripsen ble av vet jeg ikke helt. Er de det jeg oppfatter som stikkelsbær og solbær? Hiv «boblene» og server denne når du får besøk. Nasjonalitet: Norsk

Tilgjengelig: Vinmonopolet

ABV: 6,3%

Volum: 0,75 l

Pris: 152,-

