Hivju til Netflix-serie

Kristofer Hivju blir å se i andre sesong av «The Witcher», bekrefter Netflix.

Netflix opplyser om den nye rollebesetningen til serien på Twitter fredag, og bekrefter med det at Kristoffer Hivju blir å se i sesong to av «The Witcher», som ifølge Forbes er ventet en gang i løpet av 2021.

De påpeker også at det allerede har gått rykter om at Hivju, som har gjort seg særlig kjent i rollen som Tormund Giantsbane i suksessen «Game of Thrones», ville bli å se i serien.

I en pressemelding fra Netflix kommer det også frem at den fullstendige rollelisten inkluderer alle hovedrolleinnhaverne fra sesong en, skriver Forbes.

Fantasyserien «The Witcher» er basert på bokserien med samme navn, skrevet av polske Andrzej Sapkowski. Skuespiller Henry Cavill innehar hovedrollen som Geralt fra Riviam.

