Russland prøver nå å løse mysteriet. Flere hunder skal ha dukket opp med knallfarget pels, etter å ha gått løse i industriområder som ligger flere hundre kilometer fra hverandre.

Syv hunder ble funnet streifende i nærheten av en nedlagt glassfabrikk i industribyen Dzerzhinsk, øst for Moskva, tidligere i februar.

De vekket raskt oppmerksomhet med sin knallfargede blå pels.

Knallblå pels

Lokale medier begynte å rapportere om det merkelige skuet 11. februar. I etterkant har bildene av hundene vekket nysgjerrighet hos mange. Hvordan var de hjemløse hundene blitt farget blå, og hvorfor?

Hundene ble fraktet til en veterinærklinikk, hvor de ble tatt prøver av, skriver BBC. De opptrer som friske, og har god matlyst.

Fabrikklokalet som hundene hadde opphold seg ved hadde tidligere produsert glass med akryl og preussinsyre (en svært giftig kjemisk forbindelse, journ. anm.). Rester etter fargen «prøyssisk blå» ble funnet i pelsen deres.

Selv om hundene opptrer som normalt, er det bekymring rundt hvorvidt hundene har blitt utsatt for giftige kjemikalier, og at det er kobbersulfat (Et svært giftig salt med kjemisk formel, som gir en klar blå farge, journ. anm.), kan ha gjort pelsen blå.

En teori skal være at hundene har rullet seg rundt i et av disse stoffene.

Et mysterium

Men det stopper ikke der. 18. februar ble flere hunder med sterk grønnfarge funnet streifende rundt i en helt annen by – denne gangen i industribyen Podolsk, som ligger flere hundre kilometer unna byen hvor de blå hundene ble funnet streifende, skriver BBC.

Ifølge Moskvas regionale minister skal hundene ha blitt observert i nærheten av et forlatt varehus, hvor det ble oppbevart sekker med med grønn maling.

BBC skriver at hundene understreker den pågående risikoen i Russland forbundet med kjemisk avfall. Landet har mange eldre industriområder, som delvis er en arv fra kommunismen.

På sosiale medier mener noen at disse hundene i Podolsk kan ha blitt malt grønne som en vits, i og med at de blå hundene hadde fått så mye oppmerksomhet tidligere.

De grønne hundene blir nå undersøkt.

Det har tidligere blitt rapportert om et lignende tilfelle i India. Flere hunder med blå pels ble observert i et industriområde i Mumbai i 2017. Blåfargen ble da koblet til dumping av industrielt avfall, ifølge National Geographic.

