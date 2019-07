Hjemmearbeid

Når man inviterer gode venner hjem i stua for å skape musikk - og de hører hjemme i den svenske eliteserien - så kan det oppstå mye hygge. Det har den meget dyktige pianisten og komponisten Mathias Algotsson gjort.

Mathias Algotsson (47) er av typen jeg har hørt om, men ikke hørt før denne innspillinga. Det er den sjette skiva han gir ut under eget navn og er en direkte oppfølger til «Home at Work» som kom i 2015. I løpet av to vakre maidager i fjor satte Algotsson opp mikrofoner i sin stue hjemme i Stockholm og med sin trommeslagerløse kvartett samla de seg rundt sju Algotsson-låter.

Sjefen følger en stolt og flott svenske tradisjon der både svensk folkemusikk, kammerjazz og amerikansk cooljazz er viktige ingredienser. Legender som Lars Gullin og Arne Domnerus har åpna mange dører for denne typen uttrykk og denne fine kvartetten har tatt tradisjonen videre på et fint vis.

Her swinger det fra første til siste lyd i de knappe 37 minuttene vi får være med på. Dette er åpenbart fire musikanter som kjenner hverandre godt og som stortrives i dette musikalske landskapet. Altsaksofonist og klarinettist Klas Lindquist, trompeter Karl Olandersson og bassist Svante Söderqvist er alle fine solister som er godt skolert i dette universet, men det er kollektivet og bandsoundet som tiltaler meg aller mest.

Det har vært en udelt glede å bli invitert hjem til Mathias Algotsson, til hans musikk og hans venner. Jeg takker her og nå ja til eventuelle invitasjoner i fremtida også.

