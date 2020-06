Hjertespesialist kommer med klar oppfordring til pasienter i risikogruppen

Det florerer av korona-forskning, men hva kan du egentlig stole på?

I forrige skjedde det noe uvanlig i forskningsverdenen: The Lancet, som er et anerkjent medisinsk tidsskrift, trakk en studie de nylig hadde publisert.

Rapporten handlet om malariamedisinen hydroxyklorokin, og studieresultatet førte til en midlertidig stopp i studien som prøvde ut medisinen på koronapasienter. Det var journalister i The Guardian som avdekket inkonsekvens i studien, og til slutt ble tre av fire av forskerne bak studien enige om å trekke den.

Etter koronautbruddet, har det florert av forskningsrapporter og studier. Resultatene spriker, og i noen tilfeller motsier de hverandre. Noen av rapportene plukkes opp av media, og da er det dessverre et faktum at de færreste journalister har tid eller kompetanse til å gjennomgå resultatene på samme måte som The Guardian gjorde i dette tilfellet.

- Forskningsrapportene er kompliserte og vanskelig å forstå, med mindre du er veldig inne i terminologien, sier overlege Steinar Madsen, fagdirektør i Legemiddelverket og hjertespesialist, til Nettavisen.

Madsen uttrykker bekymring over at resultatet fra mange «korona-studier», som i mange tilfeller baserer seg på usikre data, blir slått opp under tabloide titler i pressen.

- Med tiden vil forskningen som nå gjøres, bli analysert og vi vil få mer kunnskap. Men det er tidlig ennå, og mye av forskningen som nå gjøres, er for usikker til at vi kan konkludere med noe som helst, sier Madsen.

Maner til forsiktighet

Det noe ironiske i denne sammenhengen, er at Nettavisen i utgangspunktet tok kontakt med Madsen for å få hans kommentar på studier som viser at høyt kolesterol øker risikoen for alvorlige koronatilfeller.

- Vi har ingen full oversikt over hvorvidt kolesterol påvirker utviklingen av korona. De dataene som har kommet ut er ikke sikre nok, så jeg maner til forsiktighet når det gjelder omtalte av dette, sier Madsen, og fortsetter:

- Det er gjort noen studier som tyder på at det kan være en kobling mellom høyt kolesterol og mer alvorlig forløp av Covid-19, men de fleste studier er gjort i et laboratorium og ikke på mennesker.

Høyt kolesterol er relativt vanlig blant eldre mennesker, så at det går igjen hos mange av koronapasientene, er heller ikke så rart.

- Det finnes mange årsaker til at eldre er mer utsatt for koronaviruset enn unge, så vi skal være forsiktige med å trekke frem en bestemt årsak som mer avgjørende enn andre, slår Madsen fast.

Pasienter blir engstelige

For en tid tilbake, ble det spekulert i at blodtrykksmedisiner kunne påvirke risiko eller forløp til korona.

- Dette har det nå vært forsket mye på, og det er ingenting som tyder på at det finnes noen sammenheng her, sier Madsen.

Han har imidlertid besvart mange samtaler fra bekymrede hjertepasienter.

- Hver gang slike ting kommer opp i media, så blir pasienter engstelige og ringer til meg. Det skal de få lov til, og det mange nå har spurt om er hvorvidt de skal slutte å ta medisinene sine. Svaret er helt klart nei, sier Madsen.

Overlegen er nemlig svært opptatt av å få frem følgende beskjed i havet av forskning på årsak, forløp og risikofaktorer tilknyttet Covid-19:

- Pasienter i risikogruppen, enten de har høyt blodtrykk, høyt kolesterol, diabetes eller hva det måtte være, må ta medisinene sine slik legen har foreskrevet. Da er man i best mulig stand til å takle en eventuell infeksjon, om man skulle være så uheldig å bli smittet.

Tar du ikke medisinene, er du dårligere rustet til å takle korona, sier hjertespesialisten.

- Vær nøyaktig, ta alle medisinene dine hver dag. Følg opp behandlingen din og hold deg i god form. Lev sunt og følg myndighetenes råd, avslutter Madsen.