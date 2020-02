Holde finalen en gang til? Da må jeg si meg enig med Finn Kalvik: Aldri i livet

Litt datatrøbbel - og landet rakner i sømmene.

Av Lasse Lukacs, kokk, ølnerd, skribent, pappa og nevehytter

Hvem skulle tro at familieunderholdningen MGP skulle innta nye høyder?

«Kom sol, kom regn» så er det valget av musikalske artister som er viktigst i kongeriket!

Her skal jeg gi deg «Alle mine tankar« og mine «Visjoner».

En karusell av en NRK- konspirasjon

Det er drøyt når det kommer en «Karusell» av anklager om at det er skandale når folket ikke får frem sine stemmer, at en jurygruppe ikke kan fatte avgjørelser, det er en uverdig vinner og alt er konspirasjon fra NRK.

Siden «Krinken» har vært alene om å arrangere dette i 60 år, er det ganske utrolig at konspirasjonsteoriene først kommer etter folks unyttige overbruk av smiley-fjes.

Les også: VG: Tone Damlis manager vurderer pengekrav mot NRK

Historieløse nordmenn

Og så er det utrolig hvor historieløse folk egentlig er, da «Intet er nytt under solen» her. Tusen utvalgte fikk i 1988 for første gang lov å ringe inn sine stemmer (i semifinalene), men tekniske problemer gjorde at det fungerte kun for en av semifinalene - og stemmene måtte sendes i posten.

Betyr det at Karoline Krüger ikke var en verdig vinner? Ny finale med artister som hadde gjort ting annerledes? Nei.

Postkort og skandaleåret 1997

I 1997 var året for første fullskala telefonavstemning i Norge. Følg nøye med nå, folkens:

400.000 forsøkte å komme igjennom, men bare 70.000 kom igjennom. SKANDALE! Både juryavstemning og telenett som falt sammen!!! Uverdig vinner og ny finale? Nope. Selv om den finalen kanskje burde ha bli gjentatt, siden Tor Endresen sang om San Francisco og fikk «nil point» i Dublin.

Kanskje vi skulle gå tilbake til postkortavstemning? I 1965 tok det riktignok en uke før vinneren ble annonsert, men det ville jo løftet en gammel tradisjon med å skrive postkort. Og siden postkortene skal sendes «mil etter mil» burde portoen også være på det symbolske MGP-tallet null.

Les også: Ulrikke Brandstorp kommenterer MGP-kaoset

Systemløst i 1970

1970 var ikke Norge med i Eurovisjonens sangkonkurranse på grunn av systemet som ble brukt i avstemningen. Kanskje Eurovisjonen skal ta en hevn 50 år etter og utestenge Norge for samme grunn? «Å, for et spill»!

Siden en jury ikke skal plukke ut finalistene, hvordan blir alle forslagene som kommer inn delt opp? Er det helt tilfeldig hvilke låter som er med i MGP, eller er det førstemann til mølla?

Og hva da med MGP i 1991 hvor det var en jurygruppe som ikke plukket finalister, nei de plukket «vinneren» som skulle representere Norge i Italia. Fordi kvaliteten på låtene var for dårlige. Kanskje de skulle holdt en ny finale, for da kunne artistene hatt en annen tilnærming og derfor vunnet alle sammen?

Skandalen er ord som «kloink» og «boink»

Dette er ingen skandale. Om noe, så er det skandale at statskanalen bruker «ord» som «kloink» og «boink» når noe er feil ved nettsidene deres. Det er flaut, det.

Les også: Demokratisk falitt av NRK

Krenkomanien må ta slutt. For «mitt liv», for «venners nærhet», «for vår jord» og «i Evighet». For det finnes ingen sikkerhet for at alle de som ville stemt får stemt igjen, og det kan være at noen artister som ikke gjorde det så bra vil få flere stemmer fordi man nå kan samle flere og lage falske kontoer før neste avstemning.

Aldri i livet og adieu

Det ville endt i en evig MGP-«Spiral».

For alle de som vil holde finalen en gang til, må jeg heller si meg enig med Finn Kalvik: «Aldri i livet».

MGP 2020; Nå er tiden inne, for å si «Adieu».