Hollywood-kjendiser dukket opp midt i Oslo sentrum torsdag

Spiller antagelig inn ny film i Norge.

Saken oppdateres.

BJØRVIKA (Nettavisen): Skuespiller og «Twilight»-stjernen Robert Pattinson er fotografert i Oslo sentrum torsdag sammen med filmregissør Christopher Nolan.

Det melder TV 2.

Kilder Nettavisen har pratet med forteller at superstjernen er i byen for å spille inn en ny film kalt «Tenet». En ny spionfilm fra Nolan.

En som har hatt kontakt med produksjonen bekrefter også at stjernene kun er i Oslo for én innspillingsdag, og at det er stort hemmelighold rundt produksjonen.

Alle som jobber på settet har blant annet blitt nektet å ta med mobiltelefon på jobb, slik at det ikke skal komme ut noen lekkasjer om hvor de befinner seg, eller hva de holder på med.

Til magasinet Variety forteller Pattinson at det blir «noe ulikt alt annet han har gjort tidligere».

– Jeg har egentlig ikke lov til å si noe som helst, men Nolan er den beste, dette er helt klart ulikt alt annet jeg har noen sinne har jobbet med, sier Robert Pattinson til magasinet.

Christopher Nolan er kjent for sin mørke «Batman»-trilogi. Det er også klart at Robert Pattinson skal spille Batman i en kommende film. De to samarbeider for øvrig på en ganske annen film kalt «Tenet». Foto: Rex/jim Smeal (All Over Press)

«Tenet» skal ha premiere i 2020. Mesteparten er spilt inn i Estland, men det kan altså se ut til at noen scener spilles inn på operataket i Oslo også.

Produksjonen skapte trafikkork i Bjørvika-området torsdag. Ved operaen var det flere titalls leiebiler, og flere busser markert med «VIP», melder TV-kanalen.

Da Nettavisen var på stedet rundt 12.30 var området tømt for filmfolk.

På rollelista til «Tenet» finner vi også store navn som Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh og Michael Caine.

Christopher Nolan har en lang rekke kritikerroste filmer på samvittigheten, deriblant «Dunkirk», «The Prestige» «Inception» og «Interstellar».