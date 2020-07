Hollywood-legende er død

Olivia de Havilland ble 104 år gammel.

Skuespilleren var med i klassikeren «Tatt av vinden» fra 1939. De Havilland spilte rollen som Melanie i filmen. Clark Gable og Vivien Leigh var blant de andre som var med. Hun ble Oscar-nominert for rollen sin uten å vinne, men i løpet av de neste årene vant hun to Oscar-priser for beste, kvinnelige skuespiller, skriver Entertainment Weekly.

De Havilland vant Oscar i 1946 i filmen «Hennes egen sønn», og senere vant hun Oscar nok en gang etter hennes rolle i filmen «Arvingen» fra 1949. I 1960 fikk skuespilleren sin egen stjerne på «Hollywood Walk of Fame», og hun ble hedret av daværende president i USA, George W. Bush, i 2008. I 2017 ble hun hedret med tittelen «Dame» som er motsatsen til «Sir» i den britiske imperieordenen.

Ifølge BBC ble skuespilleren Oscar-nominert til sammen hele fem ganger, og hadde en filmkarriere som varte i mer enn 50 år. Den britisk-amerikanske skuespilleren flyttet til Paris i 1960, og ble boende i den franske hovedstaden til hun sovnet stille inn forrige lørdag, opplyser Entertainment Weekly.

De Havilland var søsteren til Joan Fontaine som også regnes som en Hollywood-legende. BBC skriver imidlertid at de to søstrene mislikte hverandre, og hadde et forhold som var stormfullt.