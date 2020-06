Hollywood-legenden Carl Reiner er død

Ble 98 år gammel.

Ifølge flere utenlandske medier, deriblant Metro, TMZ, Daily News og Variety er Hollywood-legenden Carl Reiner død.

Reiner skal ha sovnet stille inn i sitt eget hjem i Beverly Hills mandag, 98 år gammel. Reiner etterlater seg de tre barna Rob, Lucas og Annie Reiner som han fikk med kona Estelle Reiner som gikk bort i 2008.

BLE HYLLET: Carl Reiner under «The Paley Honors: A Special Tribute to Television's Comedy Legends» i 2019 der han mottok en hyllest. Foto: NTB Scanpix

Reiner er en av historiens mest profilerte skuespillere, komikere, filmskapere og produsenter. I løpet av sitt liv har han blant annet stukket av med hele ni Emmy-priser og over 400 utmerkelser gjennom sin karriere på over syv tiår.

Reiner er blant annet skaperen av sitcom-serien «The dick van dyke show», som var en av de mest populære seriene på 60-tallet. Fra 1977 til 1984 produserte han også filmsuksessene «Oh God» med George Burns, «The Jerk» med Steve Martin og «All of Me» med Martin og Lily Tomlin.

PRISVINNER: Carl Reiner i 1963 der han viser frem to Emmy-statuetter. Foto: NTB Scanpix

På 80- og 90-tallet gjorde han seg bemerket som skuespiller i filmer som «Ocean's eleven», «Two and a Half Men» og «Hot in Cleveland». Han var også stemmen til en rekke karakterer i tegnegfilmseriene «Family Guy», «Amercan Dad», «King of the Hill» og «Bob's Burgers».

Familien skal ha vært til stede og tatt sitt siste farvel med Carl Reiner mandag.