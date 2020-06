Hollywood-regissør Joel Schumacher er død

Stjerneregissøren lagde blant annet «Lost Boys» og «Falling Down».

80-åringen døde mandag formiddag i New York på grunn av kreft som han hadde hatt i ett års tid, skriver magasinet Variety.

Schumacher regisserte flere storfilmer i Batman-serien, som blant annet «Batman Forever» og «Batman and Robin». Førstnevnte film spilte inn over 300 millioner dollar på verdensbais.

Storfilmer

Han sto også bak filmen «St. Elmo's Fire» fra 1985 som ble en klassiker. Senere regisserte han filmene «Lost Boys» og «Falling Down», og sistnevnte hevder flere var hans beste film.

I filmen «Falling Down» fra 1993 spilte Michael Douglas en karakter som hadde mistet alt, og som lot sitt sinne gå utover andre på en voldelig måte. Filmen ble hyllet av kritikerne, og er også anerkjent som en av Michael Douglas mest kjente filmer.

Les også: Bransjemagasin tror det kan bli varige endringer i Hollywood som følge av koronaviruset

Schumacher regisserte også Andrew Lloyd Webber's berømte musikal «The Phantom of the Opera» som fikk tre Oscar-nominasjoner i 2004. Regissøren sto også bak filmer som «8mm», «Tigerland» og «Phonebooth».

- 20.000 partnere

Schumacher var åpent homofil, og i et intervju med magasinet Vulture i 2019 kom han med svært oppsiktsvekkende uttalelser. I intervjuet med artikkelforfatter Andrew Goldman forteller Schumacher at han har hatt sex med et sted mellom 10. og 20.000 partnere.

Se Schumacher komme med den oppsiktsvekkende avsløringen her:

- Jeg har hatt sex med flere berømte personer, og jeg har hatt sex med gifte par - og jeg tar med meg hvem de var til graven, sier regissøren.

- Jeg har aldri røpet eller skrytt av hvem som har gitt meg den glede å dele seng med dem, sier han i intervjuet, ifølge Huffington Post.

Les også: Kjolene som sjokkerte en hel verden (+)

Han fortalte i intervjuet at han som homofil mann, var ekstra påpasselig på 80-tallet da Aids-epidemien brøt ut.

Les også: Norske Per Fasmer er med i virus-filmen «Outbreak» som har fått nytt liv på Netflix i USA: - Det er helt utrolig

- Jeg brukte kondomer, men kondomer sprakk. Det var også mye inntak av narkotika, og mye som skjedde å den tiden. Det var en måte å takle tapene på, tror jeg, av så mange mennesker som jeg elsket, eller likte, eller hadde følelser for - eller som jeg beundret, sier Schumacher.