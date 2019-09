Hollywood-skuespiller Felicity Huffman dømt til 14 dagers fengsel

Skuespilleren ble dømt etter en omfattende universitetsskandale.

Huffman skal ha betalt 15.000 dollar fordekt som en veldedighetsgave, slik at hennes datter Sophia Grace Macy kunne jukse i en SAT-opptaksprøve til et universitet. Huffman skal også ha hatt planer om å gjøre det samme for hennes andre datter, men ombestemte seg i siste liten.

Hennes datter fikk en poengscore på 1420 på SAT-prøven, som var hele 400 poeng over hennes tilsvarende score året før. Det var i en føderal rettssal i Boston at skuespilleren fikk sin dom fredag. Aktor i saken ba om en måned i fengsel, men 56-åringen fikk to uker, skriver CBS.

Skuespilleren ble også dømt til ett års prøvetid, 250 timer med samfunnstjeneste og en bot på 30.000 dollar.

Støtte fra kjente og nære

Selv om Huffman innrømmet skyld i april i retten, fikk hun likevel støtte fra mange. De inkluderte blant annet skuespiller-ektemannen William H. Macy og Eva Longoria.

- Å se Felicity som mor er en fantastisk ting å se, men morsrollen har, fra begynnelse, skremt Felicity og hun har ikke fart lett med oppgaven. Hun slet med å finne balansen mellom hva ekspertene sa og hennes egen fornuft, skrev Macy.

Også Frustrerte Fruer-kollega Eva Longoria skrev et brev til retten, hvor hun fortalte at Huffman sto opp for henne da hun ble mobbet av en annen skuespiller på settet.

- Jeg hadde ikke overlevd de ti årene hvis det ikke var for vennskapet med Felicity, skrev Longoria.

Rystet USA

Huffman er bare en av flere skuespillere og næringslivsledere i USA som har vært siktet, for å ha betalt bestikkelser for å få barna sine inn på eliteuniversiteter. 50 rike amerikanere er tiltalt for opptaksjuks i en storopprulling som har rystet USA.

Hennes skuespillerkollega Lori Loughlin, kjent fra TV-serien «Under samme tak», er også tiltalt i den omfattende universitetsskandalen.

Den omfattende tiltalen beskriver en konspirasjon som gikk ut på juks på prøver og bestikkelser. Foreldrene skal blant annet ha betalt en rådgiver for å bestikke trenere og andre ansatte ved eliteuniversiteter som Yale og Georgetown.

TILTALT: Skuespiller Lori Louglin risikerer en streng fengselsstraff etter skolejukset i USA.

Trenere skal ha mottatt penger for å godta søkere som idrettsutøvere – selv om de egentlig ikke var gode nok. I noen tilfeller drev ikke barna med idrettene i det hele tatt.

Fikk andre til å ta barnas prøver

I tillegg skal foreldre ha fått andre til å ta prøver for sine barn eller endre svarene deres, slik at prøvene fikk godt nok resultat for skolene. I mange tilfeller visste ikke barna om opptaksjukset.

Nå som Huffman har fått dommen, tror flere at det kan påvirke Louglins vilje til å samarbeide med etterforskerne, og at hun potensielt vil tilstå det hun sitter på tiltalebenken for.

Flere medier har også meldt at hun har angret på at hun ikke tilsto i første runde, og at det var ektemannen Mossimo som ikke ønsket at de skulle tilstå.

Om mannen Mossimo vurderer det samme, er uviss, men amerikanske medier om hverandre meldt om en dyp krise i ekteskapet mellom Lori og Mossimo, mens andre mener de står sterkt i stormen.

Saken skal være den største i sitt slag som noen gang er blitt brakt inn for domstolene av USAs justisdepartement.