Hollywood-stjerne saksøkt for seksuell vold

Musiker FKA Twigs (32) kommer med grove anklager overfor eksen Shia LaBeouf.

34-åringen ble superstjerne over natten da han hadde hovedrollen i den første «Transformers»-filmen fra 2007, og han var med i to «Transformers»-filmer etter det. LaBeouf har også hatt suksess i andre filmer, men har også blitt kjent for å ha et turbulent privatliv.

Og nå har han blitt saksøkt av musikeren FKA Twigs, som har fødenavnet Tahliah Debrett Barnett. Hun var tidligere sammen med «Twilight»-stjernen Robert Pattinson før hun møtte LaBeouf. 32-åringen er selv best kjent som musikkartist, og har blant annet gitt ut en låt med superstjernen Ed Sheeran.

Ifølge New York Times skal mishandlingen ha foregått vinteren 2019. Ifølge Twigs skjedde hendelsen like etter valentinsdagen i 2019, hvor LaBeouf skal ha råkjørt og oppført seg på en skremmende måte. Avisen skriver at han truet med å krasje bilen, hvis Twigs ikke erklærte sin kjærlighet overfor ham.

Tok kvelertak

32-åringen opplyser i søksmålet at de var på en kjøretur gjennom ørkenen, hvor han hadde vært rasende på henne hele turen. Videre forklarer musikkartisten at Hollywood-stjernen tok kvelertak på henne, midt på natten, helt uten grunn. Hun skal da ha spurt om å gå ut av bilen, så valgte LaBeouf å stanse på en bensinstasjon. Da fortsatte han mishandlingen ved å kaste henne i retning bilen og skrike, ifølge søksmålet, som New York Times omtaler.

Skuespilleren innrømmer i en uttalelse til avisen at han har vært et dårlig menneske.

- Jeg er ikke i en posisjon til å fortelle noen, hvordan min oppførsel har påvirket dem. Jeg har ingen unnskyldninger for alkoholismen og aggresjonen min, kun rasjonalitet. Jeg har misbrukt meg selv og alle andre rundt meg i årevis. Jeg har en historie av å skade de nærmeste rundt meg. Jeg skammer meg over den historien, og jeg vil si unnskyld til alle som har fått lide. Det er ingenting annet jeg faktisk kan si, skriver LaBeouf i en e-post til New York Times.

Kjønnssykdom og vold

I søksmålet til Twigs står det også at LaBeouf med vilje ga henne en kjønnssykdom, og at han ved flere anledninger mishandlet henne seksuelt. Hollywood-skuespilleren vil imidlertid ikke kommentere nærmere rundt disse detaljene.

34-åringen har fra før av en turbulent fortid uten filmsettet. Han har blitt arrestert flere ganger for overfall og dårlig oppførsel, men han har blitt frikjent for disse anklagene. I 2015 ble det tatt opp en av video, hvor han sa følgende om eksen sin på den tiden, Mia Goth:

- Hvis jeg hadde blitt der, så hadde jeg drept henne.

