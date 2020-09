Hollywood-stjernen Jeff Goldblum til Nettavisen: – Jeg elsker Norge

Norgesvennen Jeff Goldblum forteller i eksklusivt intervju med Nettavisen om kjærligheten til Norge og den kommende serien hans der han utforsker alt han ikke har peiling på.

Jeff Goldblum er et stilikon, en anerkjent jazzmusiker og ikke minst en profilert Hollywood-stjerne som har vært med i noen av tidenes største kassasuksesser.

Mange vil nok kjenne han igjen fra både Jurassic Park og Independence Day, men også fra andre kjente filmer som The Fly, The Life Aquatic with Steve Zissou og Thor: Ragnarok.

Den energiske og spreke 67-åringen har nå sin egen TV-serie The World According to Jeff Goldblum. Denne serien blir å finne på den nye strømmetjenesten Disney+. Se trailer øverst i saken!



- Jeg vokste opp med Disney-klassikerne. Det er utrolig gøy å være en del av dette underholdningsuniverset, sier Goldblum i et eksklusivt intervju med Nettavisen.

Jeff Goldblum er for øyeblikket aktuell med serien The World According to Jeff Goldblum. Foto: Disney+





Føler seg som en skikkelig Norgesvenn

– Kona mi har en søster som er gift med nordmenn. Han er brannmann i Sola. Derfor har jeg vært i Norge flere ganger. Jeg stortrives i Stavanger og har tilbrakt mange uker der. Det er rett og slett en fantastisk fin plass. Forrige gang jeg var der med hele familien min, besøkte vi en brannstasjon - noe sønnen min Charlie satte veldig stor pris og. Jeg har også spilt curling i Stavanger. Det hadde jeg aldri gjort før og var fantastisk gøy, sier han.





Utforsker alt fra iskrem, tatoveringer, gaming til kosmetikk



I The World According to Jeff Goldblum utforsker han temaer som han er nysgjerrig på – alt fra iskrem, tatoveringer, gaming til kosmetikk.

I Jeff sin nye serie utforsker han alt han ikke har peiling på. Foto: Disney+

– Jeg har vært veldig nysgjerrig og utforskende helt siden jeg var liten. Det tror egentlig gjelder alle og det er bare sånn alle mennesker er, så dette er ikke noe som er unikt med meg. Jeg har to barn – Charlie på fem år og River som er tre år. De lurer på veldig mye og elsker å utforske alt. Og da mener jeg absolutt alt! Jeg blir veldig fascinert og inspirert av måten de ser verden på, forteller skuespilleren og fortsetter:

– Tilbakemeldingene er at serien skaper mer nysgjerrigheten. Det er jeg veldig glad for at vi har klart med den, sier han.

I arbeidet med The World According to Jeff Goldblum var det flere ting som overrasket han.



– Det var så mye! Utgangspunktet for serien er at jeg utforsker temaer og ting som jeg ikke har greie på. Jeg inviterte ulike eksperter til klasserommet mitt slik at de kunne formidle kunnskapen videre. Samtidig dro jeg ut på eventyr for å finne svar på de spørsmålene jeg lurte på. For eksempel dro jeg tilbake til hjembyen min for å lære mer om tatoveringer. En av oppdagelsene var at noen typer midlertidige tatoveringer kan fortelle hvor mye du har drukket, sier han og fortsetter:

– Jeg synes det var veldig gøy å lære om hele joggesko-industrien og om alle joggeskoene som finnes. Det viste seg at noen av joggeskoene til og med kan hacke deg. Tro det eller ei! For meg var det også en stor opplevelse å lære mer om bassenger. Jeg fikk besøke Nasas tolv meter dype basseng i Neutral Buoyancy Laboratory og snakket med mange astronauter. Hadde det ikke vært for denne serien, ville jeg aldri fått tilgang til alle disse stedene og menneskene. Alle disse oppdagelsene gjorde at jeg bare ble enda mer nysgjerrig og gikk til innkjøp av flere bøker til historikeren Yuval Noah Harari-bøker, deriblant Sapiens: A Brief History of Humankind og Homo Deus: A Brief History of Tomorrow.

Jeff forteller hans store drøm er å spille inn sesong 2 av serien hans i Norge. Foto: Disney+





Vil filme i Norge



Goldblum forteller at han er i gang med en ny sesong og at han gjerne kunne tenke seg å filme deler av den i Norge.



– Jeg håper at vi kan starte opp innspillingen i månedsskiftet november og desember. En av de tingene vi skal se nærmere på i sesong to er hvordan vi mennesker er knyttet til hverandre. Jeg håper sesong to blir minst like underholdende, men også at den har en intellektuell tyngde. Min store drøm om å filme den nye sesongen i Norge.

The World According to Jeff Goldblum vises på Disney+ som ble lansert i USA i november i fjor og lanseres 15. september i Norge.