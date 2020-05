Hollywoodfruen Sofie Prydz skilles fra Eric Prydz

Sofie og Eric Prydz går hver til sitt etter fem års ekteskap.

Den svenske Hollywoodfruen Sofie Prydz (38) har søkt om skilsmisse fra ektemannen, DJ-en Eric Prydz (43), ifølge TMZ. Paret har vært gift i fem år, og har to barn sammen.

Kjendisnettstedet har fått innsyn i skilsmissepapirene, som viser at 38-åringen har oppgitt «uforenlige forskjeller» som årsak til bruddet.

Det er Sofie Prydz som har søkt om skilsmisse fra ektemannen. Hun ønsker delt omsorgsrett for barna. Foto: Daniel Sahlberg (TV3)

Papirene ble levert inn 27. april i år, og 20. februar står oppført som dato for separasjonen.

Ifølge TMZ ønsker Hollywoodfruen å dele omsorgsretten for parets to felles barn, i tillegg til at hun ber om at ekteskapsavtalen de signerte da de giftet seg skal håndheves - og at alt de eier skal fordeles basert på hva de har oppført i avtalen.

DJ-suksess

Eric og Sofie Prydz giftet seg i 2015, da førstnevnte allerede var et godt etablert navn i musikkbransjen. Han var tidligere med i den svenske supergruppen Swedish House Mafia, men det er imidlertid ikke det han er best kjent for.

I 2004 slapp nemlig Prydz låten «Call on Me», som fort ble en megahit. Låten gikk verden over, og særlig musikkvideoen - som viser flere kvinner og en mann under en aerobics-time - fikk mye oppmerksomhet.

Prydz selv ser derimot på låten som en av de dårligste han har laget. I et intervju med Beats1 i 2019, uttalte han at han ikke engang ser på låten som sin egen, i og med at den er en coverversjon av Steve Winwoods' «Valerie» fra 1982. På bakgrunn av dette har ikke 43-åringen spilt låten siden 2004.

I dag er han fortsatt aktiv som musiker, og produserer låter i ulike sjangre under flere ulike alias. Blant annet går han også under artistnavnene Pryda og Cirez D.

Realityprofil

Sofie Prydz er på sin side veterinær, og kanskje best kjent fra tv-serien «Svenske Hollywoodfruer».

Hun har medvirket i sesong ti og tolv av realityserien - som i ti år har vært en stor hit hos seerne. Til nå har det vært 13 sesonger på tv, men nå tar derimot serien en innspillingspause, ifølge Aftonbladet. Om eller når den returnerer, er usikkert.

Blant profilene kjent fra serien er Anna Anka, Maria Montazami, Elena Belle, Siv Cotton og Gunilla Persson.