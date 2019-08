Hollywoodstjernen åpenhjertig til ektemannen: - Jeg er ikke streit

- Vi er kommet svært nærme hverandre.

Som forsidepike av septemberutgaven av det internasjonale kvinnemagasinet Women's Health skaper den amerikanske skuespilleren, proffdanseren og countrymusikeren Julianne Hough (31) store overskrifter.

Uten en trå overlater hun lite til fantasien - men det er imidlertid ikke den lettkledde forsiden som er blitt den store snakkisen.

Kom ut av skapet til ektemannen

I det større intervjuet i magasinet forteller nemlig proffdanseren, som blant annet er proffdanser for den amerikanske versjonen av «Skal vi danse», at hun nylig fortalte ektemannen at hun ikke er heterofil.

- Jeg fortalte ham: «Du vet at jeg ikke er streit, sant?» Og han bare: «Unnskyld, hva?». Og jeg bare: «Jeg er ikke det, men jeg valgte å være med deg», forteller hun til magasinetm gjengitt av Huffingtonpost.

Ifølge Hough ble ektemannen, som hun giftet seg med for nærmere to år siden, tatt på senga av den plutselige avsløringen, men hevder at de er blitt mye mer nære hverandre nå enn noen gang før.

TETT FORHOLD: Etter at Julianne Houg kom ut av skapet har hun kommet enda tettere ektemannen Brooks Laich. Foto: AP (NTB Scanpix)

- Nå som jeg har sagt det føler jeg en mye mer trygghet med ektemannen min. Jeg føler ingen frykt for å ting jeg tidligere har vært redd for å innrømme, eller hatt en skam eller skyldfølelse for, forteller hun blant annet.

Ble misbrukt som liten

Den amerikanske superstjernen, som blant annet har vært å se i filmer som «Safe Heaven» og «Footloose», har også siden 2005 vært en av proffdanserne i den amerikanske versjonen av «Skal vi danse». I 2006 har hun vært en del av dommerpanelet i «America's Got Talent».

KJENT FJES: Julianne Hough er et kjent TV-fjes i USA og England. Hun har også vært med i en rekke filmer. Foto: NTB Scanpix

Allerede som 10-åring startet Hough karrieren sin, da hun flyttet til London sammen med broren sin Derek Hough. Den vakre 31-åringen er kjent for sitt smittende smil og selvtillit, men i et intervju med Cosmoplitan i 2013, gjengitt av Radar Online, avslørte hun at det i virkeligheten ikke har vært en dans på roser som det har sett ut utenfra.

- Mens jeg var i London ble jeg misbrukt, psykisk, fysisk, alt sammen, sa hun, uten å ville gå inn på detalj av hvem som skal ha misbrukt henne.