Hør Greta Thunberg synge death metal i makeover av «How Dare You»

En death detal "makeover-versjon" av "How Dare You" talen er i ferd med å ta av viralt på sosiale medier.

Da thrash-metal-trommeslager John Meredith så tenåring klimaendringsaktivist Greta Thunberg holde sin «How Dare You» -tale under FNs klimatiltakstoppmøte forrige mandag, ble han iflg. Rolling Stone så inspirert av hennes språk og budskap at han plukket opp trommestikkene og skapte det som nå er i ferd med å gå viralt på YouTube under tittelen «Greta Thunberg synger sings Swedish Death Metal»

Greta Thunberg skriver følgende på sin twitter om låta:

Meredith spiller trommer i det New York baserte metal bandet Suaka.

Hva synes du om «How Dare You» låta?

