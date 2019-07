Duoen Streifenjunko har eksistert siden 2005. Fra starten til dags dato har de operert på sin helt egen planet. Nå med en ny vri på det hele.

Trompeteren Eivind Lønning fra Ski og saksofonisten Espen Reinertsen fra Gran på Hadeland traff hverandre på jazzlinja i Trondheim tidlig på 2000-tallet. De fant heldigvis fort ut at de hadde noe spesielt å si hverandre - og oss. Det har ført til en rekke samarbeidsprosjekt blant annet i Trondheim Jazzorkester og i Christian Wallumrød Ensemble.

Aller mest sentralt i de tos høyst spesielle utforskertrang har likevel duoen Streifenjunko stått. De har tidligere gitt oss albumene «No Longer Burning» i 2009 og «Sval Torv» i 2012 og de har spilt mer enn 200 konserter verden rundt i dette unike formatet - både besetningsmessig og musikalsk.

Tidligere har de to tøyd grensene for hva som er mulig å skape med bruk kun av instrumentene trompet og saksofon. Det har ført til universer så annerledes at sanseapparatene måtte skjerpes maksimalt for å kunne følge med på ferden.

Slik er det fortsatt, men nå har de to utvida paletten med både perkusjon, recorder og ikke minst elektronikk. Det har ført til uendelig mange flere uttrykksmuligheter og musikken - de tre «låtene» er nesten sjølsagt spontant unnfanga av de to i fellesskap - vokser saaaakte fram slik at alle ideene som unnfanges får den tida den trenger til å utvikle seg.

Tålmodigheten har sjølsagt kommet av at de to kjenner hverandre usedvanlig godt både personlig og musikalsk etter bortimot 20 års samvær. Akkurat det kan ikke erstattes på noe som helst slags vis.

De som er på leiting etter eneren eller andre kjente landemerker, må nok leite helt andre steder. De som er ute etter noe høyst personlig og utfordrende derimot har kommet fram til rett adresse.

