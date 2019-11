Hugh Grant raser mot julesanger i november

Hugh Grant har meldt seg på i den evige diskusjonen - er det egentlig innafor å tyvstarte julen i november?

November er her og julen sniker seg sakte, men sikkert innpå oss.

Her i Norge har flere begynt å henge opp julelys, eller såkalte vinterlys, som markerer at vi er på vei inn i jule- og vintersesongen, og julegate-pynt plukkes frem igjen i mange byer.

For noen begynner det å bli lov å sniklytte på julemusikk, eller å teste en av julens nyeste søtsaker i ny og ne.

Hva mener du - starter jula for tidlig? Stem lenger ned i saken.

Det gjelder ikke for Hugh Grant. Den britiske skuespilleren skulle bare innom matkjeden «Pret a Manger», som i hovedsak selger baguetter, sandwicher og kaffe, for en aldri så liten baggis første uken i november.

Der fikk «Love Actually»-skuespilleren seg en skikkelig overraskelse, for på «Pret» var julen allerede i full gang.

Det hele var et stunt for å lansere julekolleksjonen til matkjeden, som er spesielt kjent for sin julesandwich. Matkjeden hadde fått de ansatte til å kle seg i julegensere og nisse- og reinsdyrhårbøyler. Dessuten spilte de kun julemusikk.

Hugh Grant, som er velkjent for å lufte meningene sine på Twitter, ble på ingen måte imponert over det han hørte eller så, og reagerte slik:

– Julehattene- og musikken av, er dere snille @Pret. Prøv igjen om fire uker. Det får oss ikke i stemning eller gir oss lyst til å bruke mer. Det får oss bare til å skjære tenner, skriver han.

Likevel er Grant unektelig et symbol i juletiden, spesielt på grunn av rollen som britisk statsminister i julefilmen «Love actually», og som sønnen til en julelåtmaker i filmen «Gutter er gutter».

Derfor tok matkjeden Pret denne tilnærmingen da de svarte den noe grinchete Grant:

– Vi som håpet å se de famøse dansetrinnene dine, Hugh, skrev matkjeden med referanse til de artige dansetrinnene Grant byr på i julefilmen.

Møter hard kritikk: – Ha litt klasse!

Etter opptrinnet er nå diskusjonen om når er det egentlig lov å starte julen er nå i full gang på Twitter. Det mangler ikke på reaksjoner som støtter Hugh Grant:

Noen mener det er en skam at julen skal starte før 11. november, som er dagen hvor britene har sin minnedag for falne soldater, også kjent som «Rememberance day»:

– Ha litt klasse, skriver denne brukeren på Twitter.

– Har ingen lært fra filmen «Once upon a Christmas»? Der hvor det er jul hver dag og julen til slutt blir bortkastet. Magien og det fine med julen er fordi det er en gang i året, skriver en annen.

Andre skriver at de føler med de ansatte.

Mens andre trekker frem den velkjente Grinchen som stjal jula.

Men flere mener det er ganske koselig.

– For meg starter jula i desember, med to unntak. Varme vinterdrikker og Pret sin julesandwich, den kan jeg ikke motstå, skriver en.

Det at matkjeden hvert år lanserer en sandwich med usedvanlig mye brask og bram er ikke noe nytt, men at britene har humor på at det er mye oppstandelse, er det ingen tvil om.