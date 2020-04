Hun leder Netflix-suksessen «Too Hot To Handle» – avslører vill sexfortid

Stemmen bak Netflix' realitysuksess fant en uvanlig vei til egen seksualitet.

En rekke single, pene og unge mennesker samles i en villa i Mexico og filmes døgnet rundt. Høres det kjent ut?

Vel, det er verken «Paradise Hotel» eller «Ex on the Beach» det er snakk om. Denne gang er det nemlig giganten Netflix' nye storsatsning med navnet «Too Hot to Handle».

I serien får seerne følge deltakerne som verken får lov å ha sex, utføre andre seksuelle handlinger med seg selv eller andre, kysse eller klå. Hvis noen bryter reglene synker premiepengene som vinneren til slutt får.

For de unge menneskene er dette en svær vanskelig vei, ettersom de lar seg friste av både hverandre og pengene.

Tok jobb i sex-industrien som 23 år gammel jomfru

I serien er det også en skjult programleder-stemme, som viser seg å tilhøre den amerikanske komikeren Desiree Burch (41).

Det er to «usynlige» stemmer i «Too Hot To Handle». Innretningen til venstre som gir kommandoer og Desiree Burch, som fungerer som programlederen-stemmen. Foto: Netflix / NTB Scanpix

Hun kan kjenne seg igjen i deltakernes dilemma, for da Burch studerte hadde hun også en noe uortodoks måte å tjene til livs.

Som en 23 år gammel jomfru valgte hun å skaffe seg en jobb som en profesjonell dominatrix i sex-industrien i New York.

– Jeg gjorde dette fordi jeg er litt gal. Jeg var en jomfru på det tidspunktet, så jeg hadde aldri hatt sex selv. Jeg tenkte jeg skulle rulle opp ermene, hoppe rett inn og lære alt om menn og deres behov ved å finne ut hva de gjør bak lukkede dører, fortalte Burch da hun gjestet The Jonathan Ross show.

Deltagerne i Netflix-serien «Too hot to handle» må avstå fra sex, flørting og selvtilfredstillelse for å vinne en pengepremie, men det er ikke bare bare.

Jobbet med skuespillere og sykepleiere

Jobben fant hun ut om via en bekjent av en bekjent.

– Jeg ble betalt for å banke menn, som enhver kvinne har lyst til, spøkte hun.

– Det var en måte for meg å tjene penger, som for mange av de fantastiske kvinnene jeg jobbet med, som gjorde dette ved siden av å studere, de var skuespillere, sykepleiere, og de var også sånn «jeg kan tjene penger ved å gjøre dette som mange kvinner må gjøre gratis uansett.»

Desiree Burch er den usynlige programlederen i en av Norges mest populære TV-serier akkurat nå. Foto: Isabel Infantes

Ville bli seksualisert

For den seksuelt uerfarne Desiree ble jobben ble som et effektivt studie for henne.

– Jeg prøvde å finne ut hvordan jeg kunne bli mer seksualisert, forteller hun om hvorfor hun valgte å ta den spesielle jobben, i et intervju med avisen Metro.

– Jeg var en 23-åring i en fet kvinnes kropp, så det var en blanding av lav selvfølelse og dumhet. Jeg kom også fra en kristen bakgrunn, så det lå i kortene at jeg kom til å sprekke på et eller annet tidspunkt, forteller Burch.

«Too Hot To Handle» er er av de mest populære seriene i Norge for tiden. Foto: Skjermbilde (Netflix)

Ville oppklare misforståelser om jobben

Hun forteller også at det var gode penger å tjene så lenge man ble mer erfaren og fikk opparbeidet seg et klientell.

Da hun etter hvert gikk videre og ble komiker hadde hun ikke tenkt å fortelle om sin fortid som dominatrix. Det var først da hun innså at mange var nysgjerrig på hva yrket innebar og hadde spørsmål om det, at hun følte hun for å oppklare noen misoppfattelser om jobben.

Som komiker har hun valgt å være åpen om sin tidligere jobb i humorshowet «Unf*ckable».

– La meg bare si at det er som en hvilken som helst jobb. Det er et backstage-område hvor det sitter en rekke jenter i korsett og sminker seg eller er på mobilen, mens de venter på at en mann skal dukke opp så de kan tråkke på penisen hans eller noe, forteller hun.

