Hunder rives ut av hendene på eieren for å kokes levende

Tenk deg at du slipper ut hunden din i hagen utenfor ditt eget hjem. Når du kommer ut en halvtime senere er hunden din borte.

Han har blitt stjålet, og nå sitter han inneklemt i et trangt bur stablet på et lasteplan. Han er på vei til hundeslakteriet, men før han ender på noens middagstallerken, venter timevis med umenneskelig tortur.

Brutal hundekjøtt-industri

Scenariet er ikke hentet fra en skrekkfilm, men noe som skjer med tusenvis av hunder og katter i Kina hver eneste dag. Hunder stjeles fra hager og på åpen gate for så å bli offer for Kinas brutale hundekjøtt-industri.

De rives ut av hendene på eiere som blir hjelpeløse vitner til at deres beste venn går en sikker død i møte. I tillegg til kjæledyrene, ender millioner av gatehunder sine dager på samme måte.

Følg meg gjerne på Instagram

Kjæledyr som din og min hund, blir stjålet og torturert før de ender på noens middagstallerken. Foto: @kimmajdalani

Hundekjøtt-festivalen i Yulin

21. juni startert den skrekkinngytende hundekjøtt-festivalen i Yulin i Kina. Denne har blitt et symbol på den groteske hundekjøtt-industrien i Kina.

Hvert år siden 2009 har opptil 15.000 hunder måttet bøte med livet i uken festivalen pågår. Selv om festivalen ikke lenger er offisiell, lever tradisjonen i beste velgående.

Slakter over 1000 hunder i timen

Selv om Yulin-festivalen får mest oppmerksomhet i media, er den dessverre bare toppen av isfjellet. Organisasjonen Animals Asia estimerer antall hunder som slaktes årlig i Kina til 10 millioner, og antall katter til rundt fire millioner.

Det betyr at dyrene som dør under Yulin-festivalen kun utgjør 0,01 prosent av det totale antallet.

Omregnet betyr det at over 1100 hunder blir slaktet hver time - og det kun i Kina.

Minst 10 millioner hunder og fire millioner katter slaktes i Kina hvert år. Yulin-festivalen er bare toppen av isfjellet. Foto: (AFP)

Ingen forskjell på å spise en hund eller en gris

For de fleste nordmenn er det lite innbydende å spise hunder og katter fordi vi ser på dem som familiemedlemmer. Men egentlig er det ingen etisk forskjell på å spise en hund eller en gris, sau eller ku slik vi gjør her. Dyrene har de samme følelsene, den samme verdien og alle fortjener et godt liv.

Et liv er ikke noe verdt

Det som gjør hundekjøtt-industrien i Kina så motbydelig, er holdningen menneskene i denne industrien har til dyr. For dem har ikke dyr noen egenverdi, følelser eller rettigheter. Mens hundene er i live, lever de under ekstreme forhold.

De holdes i bittesmå bur stablet oppå hverandre. Slik fraktes og oppbevares de i dagevis uten vann eller mat. Mange får stygge skader under transport, ofte dødelige. Andre dør av tørste og utmattelse.

Tror tortur gjør kjøttet bedre

De som overlever turen til slakteriet går en enda verre skjebne i møte. Kineserne tror at kjøttet blir mørere og mer smakfullt av at adrenalin frigjøres i kroppen før hundene dør. De blir derfor torturert på verst tenkelige måter.

De «heldige» blir slått gjentatte ganger med en jernstang eller liknende til de dør. Andre blir kokt eller flådd levende. Torturerte hunder som desperat prøver å flykte fra det kokende vannet blir hånet og ledd av før de får en stålvaier rundt halsen og trekkes tilbake til den sikre død.

Denne hunden ble reddet bort fra slakterhuset i Yulin. Foto: The Human Society International

Kunnskap og holdningsendringer eneste håp

Det er vanskelig å forholde seg til disse grusomhetene. Det er så langt unna vår virkelighet her i Norge hvor vi lærer helt fra vi er små at man skal være snill mot både mennesker og dyr.

Dessverre er virkeligheten i Kina grotesk enten vi forstår det eller ikke. Å forby Yulin-festivalen, eller hele hundekjøtt-industrien, vil ikke sette en stopper for mishandlingen av dyr i Kina.

Man er nødt til å spre kunnskap og endre holdninger og tradisjoner som har gått i arv i generasjoner.