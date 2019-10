Hurtigtest: OnePlus 7T

Skjermen setter konkurrentene i skammekroken. Prisen også.

Det gode

En fenomenalt god skjerm

Android 10 er på plass - og OnePlus pleier å holde tritt med oppgraderinger

Vidvinkel er på plass

Tar veldig imponerende macrobiler

Veldig god ytelse

Rask hurtiglading

Batteriet holder gjennom dagen

Hyggelig priset

Tar OK bilder i godt lys

Forholdsvis tynn

Det dårlige

Kameraet er dårlig når lyset forsvinner

Litt mye refleksjon i skjermen

Trådløs lading mangler

Det grusomme

Den optiske kvaliteten på supervidvinkelkameraet er håpløst

OnePlus er er mobilmyggen som er i ferd med å få et skikkelig fotfeste i et mobilmarked som i Norge totalt har blitt dominert av Apple, Samsung og Huawei.

Frem til lanseringen av 7 Pro-utgaven tidligere i år, hadde de i grunn bare fokusert på to ting: Maksimal ytelse til en lavest mulig pris, og en mer åpen tilnærming til Android-universetet enn de fleste.

I et marked der stagnasjon i utviklingen har ført til at produktene blir stadig mer like og strømlinjeformet, samtidig som prisene har økt, har OnePlus bare omfavnet standardkomponenter. Hyllevare. Skjermer fra Samsung, prosessorer fra Qualcomm, programvare fra Google. Og så videre.

Og gjort alt for at prisen skal holdes nede.

Ny modell setter konkurrentene i skammekroken

Tidligere i år ble det klart at selskapet for første gang gikk over til en strategi der de satset på to modeller: En klassisk «mest-for-pengene» modell med navn OnePlus 7, og en litt mer innovativ løsning som fikk navnet Pro.

Og nå har det kommet til den tiden av året der OnePlus gjennomfører mindre oppgraderinger av begge modellene - den såkalte T-varianten - for å holde tritt med markedet.

Det meste er ved det kjente med den nye modellen, men det er tre endringer det er verdt å bite seg merke i - og én som er ekstremt viktig.

1. OnePlus 7T er den første på markedet med Android 10, som i praksis betyr at de klassiske Android-knappene nederst på telefonen er erstattet med gester/bevegelser som vi kjenner fra iPhone X.

2. Telefonen har fått et supervidvinkelkamera - samt at hakket/dråpen i skjermen er litt mindre.

3. Ytelsen er oppgradert i form av Snapdragon 855+. Ytelse er ikke et tema du trenger å tenke på.

4. Den virkelig viktige endringen er likevel at skjermteknologien introdusert i Pro-modellen i våres, nå har funnet veien til basistelefonen.

Skjermen utgjør en ekstremt stor forskjell

OnePlus har nemlig funnet ut at folk gjerne bruker telefonen sin til å sveipe og scrolle på nettsider. Sjokk og vantro! Og er det noe som er viktig når man gjør slike myke bevegelser, er at alt går sømløst.

90 Hz er en oppgradering som du ikke visste at du trengte før du forsøkte.

OnePlus har derfor fått Samsung til å produsere en skjerm som kan oppdateres 90 ganger per sekund, noe som er 50 prosent raskere enn de fleste andre mobiler på markedet benytter seg av.

90 Hz er av den typen oppgraderinger som du ikke visste du ønsket deg, men som du alltid vil savne etter å ha forsøkt det.

Det er en oppgradering som det er umulig å vise på verken bilder eller video, men dette gir en flyt i bevegelsene som du oppfatter veldig tydelig. Det gjør telefonen mye mer behagelig å bruke.

Fingeravtrykkleser er selvsagt på plass i skjermen.

Problemet med en slik funksjon, er ganske enkelt at skjermen må oppdateres 50 prosent oftere, og det gjør at strømforbruket øker. OnePlus gir deg derfor muligheten til å skru over til 60 Hz for å spare strøm. Da fungerer telefonen like bra. Den oppleves bare mye dårligere.

Vi går heller tom for strøm, enn å miste denne flyten. Og både Note10 og iPhone 11 virket plutselig litt gammeldags.

Så får det helle bare være at begge de to nevnte modellene har skjermer med mindre gjenskinn.

Og om du skulle være redd for batteriet, så har de også forbedret hurtigladingen av batteriet. En halvtime skal lade telefonen fra tom til 70 prosent.

Android 10 har fått samme type styring av brukergrensesnittet som iPhone. Det fungerer helt intuitivt.

OnePlus leverer ikke helt standard Android, men legger sitt OxygenOS på toppen, som egentlig bare mildt modifiserer systemet. Her fra appskuffen.

Kameraet skuffer og imponerer

OnePlus i vanlig utgave har ikke verdens beste kamera, la oss bare slå det fast med en gang. Det vanlige vidvinkelkameraet tar fullt ut akseptable bilder under gode lysforhold, men det er en forventning vi har på dagens mobiler.

Når lysmengden reduseres, blir bildene derimot både grumsete og til dels uskarpe. Bildet under et et utsnitt for å vise detaljnivået.

Supervidvinkelkameraet som nå er på plass fungerer, men kvaliteten er også her ganske så laber så lengde det ikke er veldig gode lysforhold.

Legg forøvrig merke til de ekstreme forvrengningene kameraet byr på. Under har vi fremhevet hvordan linjer i taket bøyer seg nesten midt i bildet. Optikken her er åpenbart ikke av fremste sort.

Det som derimot imponerer er kameraets macro-funksjon, som lar deg ta bilder med en avstand ned til 2,5 centimeter.

Du kan virkelig gå nært inn på motivet.

Under har vi en sammenligning av to ubeskårede eksempler på det beste skarpe bildet vi klarte å få til med henholdsvis OnePlus 7T og iPhone 11 Pro. Også på dette bildet kan man se betydelige forvrengninger i midten av bildet.

OnePlus 7T øverst, iPhone 11 Pro nederst.

Imponerer

Jobben til OnePlus-mobilene har så langt vært å imponere når prisen tas i betraktning. Drøyt 6000 kroner for en mobil fremstår som et varp. Skal du ha 128 GB-utgaven av iPhone 11 (du må for all del ikke kjøpe 64 GB-varianten), koster den 50 prosent mer.

Dette ser fortsatt ut til å være mobilens aller sterkeste side, men den nye skjermen er i seg selv et kjøpsargument godt som noe. Å sitte i sofakroken med OnePlus 7T er en nytelse.

At en budsjettmobil skal gi toppmodellene til Samsung og Apple noe å strekke seg etter, er ikke hverdagsmat. Jeg kan vanskelig se for meg at Samsung, som produserer skjermene til alle tre, kan leve med dette.

Ulempen er at du må leve med et kamera som knapt nok ville hevet et øyebryn for tre-fire år siden.