Hurtigtest: Samsung Galaxy S20 Ultra vs OnePlus 8 Pro

Vi har tatt en titt på to av markedets mest spennende mobiler.

Mobilnyhetene har vært litt kjedelige de siste årene. De store endringene fra år til år har uteblitt, og det har blitt stadig vanskeligere å forsvare å bytte ut fjorårets toppmodell med en enda dyrere toppmodell som nettopp er lansert.

Dette har gitt en åpning i markedet for produsenter som ikke nødvendigvis er mest opptatt av å være banebrytende, men som ønsker å tilby et godt produkt til en OK pris.

Oneplus har i flere år bygget seg opp som nettopp en slik leverandør, som i stor grad setter sammen standardkomponenter, og som derfor aldri tråkker helt feil.

Konkurrenter med utfordringer

Og i år er kanskje forutsetningene bedre enn noen gang for den lille utfordreren:

Huawei har de siste årene tatt markedet med storm, men er nå fullstendig satt på sidelinjen fordi de ikke får tilgang til Googles programvareplattform. Android er laget av Google, men Huawei får ikke bruke Googles programvare på Android. Det er ganske spesielt.

De har forsøkt å komme seg rundt dette problemet ved å lage en egen app-butikk, men en moderne mobil som verken støtter Vipps eller Spotify er umulig å anbefale noen. Bare spør Microsoft om hvordan det oppleves å lage fantastiske mobiler, men mangle støtte fra de som lager appene.

Samsung er derimot fortsatt i alle høyeste grad tilstede, men også de sliter med sitt. De har i mange år fryktet fryktet at det samme skal skje med dem, som nå har skjedd med Huawei. Samsung-mobilene er derfor fylt opp med dobbelt opp med alt. De forsøker aktivt å tvinge brukerne til å benytte funksjoner som er dårligere enn det som er standard. Det er ganske irriterende.

Dessuten bruker koreanerne evigheter på å komme med Googles oppgraderinger på operativsystemet. På toppen av det hele sliter de med at økt nytteverdi år for år på ingen måte følger økt pris.

S20 Ultra til venstre, OnePlus 8 Pro til høyre.

5-sifret pris har blitt den nye standarden

Nytt av året er derfor at de har innført en ny mobil der alt fra navnet og spesifikasjonene, til prisen, er skrudd opp til 110%. Smak på navnet: «Samsung Galaxy S20 Ultra 5G». Det ruller ikke akkurat over tungen.

16.500 kroner for en Android-mobil med «bare» 128 GB lagring er ganske enkelt hinsides. Men så følges den også med helt hinsides spesifikasjoner.

Men også OnePlus har beveget seg inn i de dyrere spektrene av markedet. Tidligere var det én modell til lavest mulig pris som var målet, men også hos dem er nå Pro-modeller et alternativ, og den nye toppmodell OnePlus 8 Pro koster 12.000 kroner.

Med den nye Pro-modellen forsøker OnePlus å løfte seg opp fra budsjettklassen til flaggskipmodell. Endelig vanntett. Endelig trådløs lading. Den markedsledende skjermen har blitt enda bedre.

120hz oppdateringsfrekvens trekker mer strøm, men det er verdt det. Du får riktignok ikke full oppløsning om du velger det på Samsungs modell, men du vil neppe merke forskjellen.

Til dels like spesifikasjoner

Begge de nye telefonene leveres med den nyeste skjermteknologien, som åpner for at skjermen oppdateres 120 ganger per sekund.

La oss bare slå det fast med én gang: Det er ganske så herlig. Faktisk er det noe av det beste som har skjedd mobiltelefonene på mange år.

Det betyr ikke mye når du bare ser på skjermen, men når du gjør det som man ofte gjør med mobilen, nemlig scroller, så blir skjermen mye mer behagelig å se på. Alt beveger seg mye mer naturlig.

Side ved side er det vanskelig å avgjøre hvilken som er best, men Samsung-modellen er litt mindre avrundet i hjørnene. Dermed er det mindre forvrengninger.

Begge mobilene har en lynende rask prosessor, begge har Android 10 operativsystem, begge har fingeravtrykkleser i skjermen, begge har 128 GB minne, de har nesten like store skjermer på henholdsvis 6,8 og 6,9 tommer, og lik oppløsning. Begge har et kamera foran, og tre hovedkameraer bak. Begge har klart å gjemme kameraet foran godt. Begge støtter 5G. Begge mobilene har trådløs lading, begge har hurtiglading.

Galaxy S20 Ultra er derimot ganske mye tyngre, blant annet fordi den har et batteri på hele 5000 mAh, mot «bare» 4510 hos Oneplus. Dessuten har Ultra 12 GB minne, mot 8 på OnePlus.

Til gjengjeld støtter Oneplus 8 Pro trådløs hurtiglading på opp til 30 watt. For å utnytte dette trenger du en spesiell Oneplus-ladestasjon med vifte. Har du bare en «vanlig» trådløs lader, så får du den hastigheten som QI-standarden støtter.

Oneplus 8 Pro med en trådløs lader som støtter opp til 30 watt.

To forskjellige skall

Både Samsung og Oneplus foretrekker å lage sitt eget «skall» på toppen av Android. På mange måter er dette bare eyecandy, men det betyr samtidig at en del funksjoner utføres forskjellig på de to mobilene. Chatteboblene til Samsung er både elsk og hat.

Med Samsung får du opp programvarelisten om du sveiper opp eller ned. Hos Oneplus får du den bare når du sveiper opp. Samsungs lister sveiper du fra side til side, Oneplus' liste scroller du nedover.

Å si at den ene er bedre enn den andre, er ikke enkelt, det handler mest om preferanser. I bunnen ligger uansett den samme funksjonaliteten.

Forskjellen er at på Samsungs versjon ligger det en del forhåndsinstallerte programmer, blant annet fra Microsoft, samt dobbelt opp av mye. Samsungs egen taleassistent. Samsungs egen nettleser. Samsungs egen fotoapp. Samsungs egen app-butikk.

At man får med crapware på en telefon til 16500 kroner er egentlig ikke tilgivelig.

Handler egentlig bare om kamera

Til syvende og sist handler dette egentlig om hvilken modell som har det beste kameraet.

Og skal man gå etter spesifikasjonene er det en knock-out-seier til Samsung.

Samsung tilbyr 108 (!) megapiksels oppløsning på hovedkameraet, Oneplus bare 48

Samsung tilbyr 4x optisk zoom med 48 megapiksels oppløsning, Oneplus bare 3x med 8 megapiksler

Samsung tilbyr 0,5x vidvinkel med 12 megapiksler, Oneplus bare 0,6x med 48 megapiksler

Begge mobilene foretrekker likevel å lagre alle bilder i 12 megapiksler

Samsung tilbyr 100x digital zoom, Oneplus bare 30



Samsung tilbyr frontkamera på 40 megapiksler, Oneplus bare 16 megapiksler

Samsung tilbyr dessuten mye bedre videofunksjonalitet med 8K-opptak og supersaktevilm opp til 960 bilder i sekundet.

Wow-funksjonene er humbug

Da Samsung først lanserte sin Ultra-mobil, fikk de så mye tyn for sitt kamera at de valgte å utsette utsendelsen av testmodeller i Norge i påvente av programoppgradering. Etter denne utsettelsen, har vi i løpet av kort tid fått to nye programvareoppgraderinger som hevder å gjøre noe med kameraytelsen.

Dette har gjort autofokus-funksjonaliteten noe bedre.

Problemet er at den fortsatt er absolutt altfor dårlig. Mens det fort tar over et sekund fra man trykker på utløserknappen på S20 Ultra, tar det langt under halvparten på OnePlus 8 Pro. For iPhone-brukere er dette et ikke-tema, der bilder tas nærmest umiddelbart.

Denne forsinkelsen gjør at man aldri tar bilde av ting slik det ser ut når man trykker på knappen, og det er et problem når man tar bilde av ting som beveger seg.

(Samsung har i det hele tatt ikke tenkt så mye gjennom brukervennlighet: Mobilen har et kamera på 0,5x, 1x og 4x zoom, men du skal velge 5x zoom for å bytte til zoom-kameraet. Det gir ikke så mye mening.)

Og la oss bare slå fast følgende: Samsung skryter av 100x zoom, og det er bare å bygge opp falske forhåpninger. Det er ingenting i mobilens optikk som skulle tilsi at den skulle klare å zoome inn så mye uten at det går kraftig på bekostning av kvaliteten.

Vanlig vidvinkel-bilde med innfelt 100x zoom. Det ser kult ut, men kvaliteten blir bedre av å zoome inn i Photoshop.

Og det gjør det. Opplevelsen av å håndholde et 100x kamera er i seg selv helt forferdelig, og bildekvaliteten du blir sittende igjen er intet mindre enn totalt uakseptabel. Det ser kult ut på reklamefilmer, men i praksis fungerer det ikke.

Faktisk skriver samsung 100X på baksiden av mobilen... Det er å bygge opp forventninger mobilen ikke kan levere.

Portrettbilde tatt med 100x zoom. Dette er ikke godt nok til noe som helst.

Den digitale zoomen gjør ikke noe annet enn å beskjære, og oppskalere bildet - og den jobben gjør Photoshop bedre. Vi har forsøkt.

Bildet til venstre er et utsnitt av zoom-bilde, mens bildet til høyre viser samme motiv med 100x som. Bildet til venstre har marginalt mer detaljer og mindre støy.

Slik er digital-zoom

OnePlus 8 Pro har maksimal 30x zoom, og på bildet under kan man sammenligne kvaliteten på et utsnitt av av to bilder tatt med de to mobilene.

S20 Ultra til venstre, Oneplus 8 Pro til høyre.

Fortsetter et kappløp som er avblåst for lenge siden

Når vi først er inne på «litt for mye»: Ultra tilbyr en oppløsning på opp til 108 megapiksler på sitt hovedkamera, noe som er vanvittig mye. Teknisk sett gir det enormt med detaljer, og bildefiler på 40-50 megabyte.

Med tanke på at 12 megapiksler har vært standarden i mobilbransjen er det ekstra imponerende.

Det utfordrende er at Samsung har gått for det høye tallet, fremfor den gode kvaliteten: Den vanlige kamerabransjen var for mange år siden i et kappløp der det var om å gjøre å tilby flest mulig megapiksler. Etter hvert ble det åpenbart at flere megapiksler ikke var det samme som bedre bildekvalitet, og at flere megapiksler faktisk kan gi dårligere bilder. Årsaken er at hver «sensor» må bli mindre, noe som gir mer støy og dårligere lysfølsomhet.

Dette ser man tydelig på Samsungs toppmobil: Det er ekstreme mengder detaljer, men når man går inn detaljene, blir det ganske grøtete. Nesten som et maleri.

Utsnitt fra et 108 megapikselsbilde viser at det mangler en del detaljer, og at det ligner mer et maleri.

Dette vet selvsagt Samsung, så vanlige bilder tas med 12 megapiksels oppløsning.

Det er likevel verdt å merke at bildet over er et utsnitt av bildet under:

108-megapikselsbilder blir alltid vidvinkel.

Mye bedre ultravidvinkel

At Samsung skryter av ting de ikke helt får til, betyr ikke at bildekvaliteten er dårlig når man bruker kameraet vanlig.

Kvaliteten på bildene som tas med ultravidvinkelkameraet er merkbart bedre enn på Oneplus 8 Pro. Det virker som om Samsung lykkes bedre med etterbehandlingen av bildet, selv himmelfargen trolig er mer riktig på OnePlus-bildet.

Det ene bildet under vil vi nesten kalle et blinkskudd. Det andre kan slettes.

Ultravidvinkelbilde tatt i motlys med S20 Ultra.

Ultravidvinkelbilde tatt i motlys med Oneplus 8 Pro.

Hovedkameraet er også vesentlig forskjellig

På hovedkameraet er det mindre forskjeller enn på supervidvinkelen. Ved første blikk kan to bilder som er tatt samtidig se nesten identiske ut, bare med litt forskjellig fargemetning.

Går man inn i detaljene i bildene, ser man derimot at det er merkbare forskjeller.

Utsnitt av normalzoom fra S20 Ultra og OnePlus 8 Pro. Det er merkbart mer detaljer i bildet til venstre, og en anelse bedre fargegjengivelse.

Vanskelig avveining

Selv om utgangspunktet for de to mobilene langt på vei er like, er det liten tvil om at kameraet skiller klinten fra hveten.

S20 Ultra tar betydelig bedre bilder enn sin billigere konkurrent, når alt annet er likt.

Det store problemet er at det er mye vanskeligere å ta et godt bilde med et kamera som er så tregt til å fokusere som det S20 Ultra er. Så hvis det er viktig for deg å ta bildet av det rette øyeblikket, så er mobilen vanskelig å anbefale som kamera.

Hvorfor velger Samsung S20 Ultra?

Hinsides oppløsning på kameraet

Eksepsjonelt god skjerm

Velkjent brukergrensesnitt

Lynrask

Svært høy bildekvalitet til å være mobil

Hvorfor velge OnePlus 8 Pro?