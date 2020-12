Husker du at Rob Kardashian og Rita Ora datet? Det gjør ikke de, heller

Stjernene var kjærester i 2012.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

I 2012 hadde realitystjernen Rob Kardashian (33) og sangeren Rita Ora (30) en kort romanse, men det er det nok ikke mange som husker. Selv ikke de involverte partene.

Les også: Røper detaljer fra frieriet: – Jeg begynte å grine med en gang

Om Kardashians hukommelse rommer det kortvarige forholdet er ikke kjent, men da Ora ble spurt om sin tidligere kjæreste i et intervju med The Sunday Times, svarte hun:

– Oi, det hadde jeg helt glemt. Jeg var så ung. Det var fint og det var gøy. Veldig gøy. Men det er alt jeg husker.

Tatoverte eksen på brystet

Ora og Kardashian var som nevnt et par for åtte år siden, i 2012, noe sistnevnte bekreftet på Twitter etter flere måneder med spekulasjoner. Twitter-innlegget er for øvrig blitt slettet i senere tid, men inneholdt ifølge E! News et bilde av de to.

Selv om eksparet aldri bekreftet forholdet sitt offentlig, var det aldri noe tvil om at de var et par.

33-åringen tatoverte til og med ansiktet til Ora på brystet, en tatovering som siden er blitt dekket med noe annet.

I dag er både Kardashian og Ora single, men noen gjenforening blir det trolig ikke. Mens realitystjernen bor i Los Angeles med datteren Dream (4), bor sangeren i London. Om hun en dag vil bli mor, ligger alt til rette for det.

– Jeg har fryst ned eggene mine. Jeg gjorde det da jeg var 24, og har gjort det igjen nå. Jeg vil ikke føle på presset med at tiden renner ut, sier hun i intervjuet med The Sunday Times.

Les mer Dette tjener de største influenserne

Skadet under juleforberedelser

Catherine Zeta Jones (51) er, i likhet med mange andre, i full gang med å pynte hjemmet til jul.

Pyntingen har derimot ikke gått smertefritt for seg, og søndag delte skuespilleren en video på Instagram der hun fortalte at en skulptur (som hun for øvrig ikke engang liker særlig godt) hadde veltet og landet rett på foten hennes.

Siden delte 51-åringen nok et innlegg på Instagram der hun viste frem julepynten sin, og takket samtidig for alle god bedring-meldinger. I teksten til innlegget delte hun flere detaljer rundt den skadde foten, og beskrev opplevelsen slik:

«Smerten var verre enn en fødsel».

Snakker ut om foreldrenes forbrytelse

Olivia Jade Giannulli (21), datteren til Lori Loughlin (56) og Mossimo Giannulli (57), snakker for første gang offentlig om den mye omtalte universitetsskandalen – som sørget for at begge foreldrene hennes nå for tiden soner fengselsdommer.

Les også: Voldsom inntektsøkning for «Funkygine»

Det gjør hun i Jada Pinkett Smiths (49) Facebook-show «Red Table Talk», skriver Fox News.

Episoden er ikke ute enda, men det er delt en liten smakebit på hva som er i vente på Pinkett Smiths Instagram-profil.

– Det føles veldig trygt og ærlig, så nå skal vi legge alt på bordet og ha en åpen samtale, sier 21-åringen i videoklippet.

«Olivia Jade bryter nå tausheten etter å ha havnet i midten av en av de største universitetsskandalene. Nå som foreldrene hennes soner korte fengselsdommer for sin medvirkning i skandalen, føler Olivia Jade det er på tide å snakke», skriver Pinkett Smith til videoen der 21-åringen sitter rundt et bord.

Les også: Utstøtt Kardashian-venninne i hardt vær: Gikk på date med gift NBA-stjerne

Loughlin og Giannulli er dømt for å ha betalt 500.000 dolllar, om lag 4,4 millioner kroner, for å sikre sine to døtre en plass ved University of Southern California (USC). Mens «Full House»-stjernen ble dømt til to måneder i fengsel for lovbruddene, må ektemannen sone fem måneder i fengsel.

Reklame Høyeste strømpris på 11 måneder - denne avtalen er fortsatt superbillig