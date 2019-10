Hva er et «normalt» sexliv? Dette viser forskningen

Vi presenterer forsking som gjør det mulig å titte litt forsiktig bak gardina på naboens soverom - uten å være creepy.

- Sex er en av få områder hvor det er vanskelig for oss å sammenligne oss med andre, hovedsakelig fordi det stort sett foregår bak lukkede dører med én partner. Fordi vi ikke får innsyn i hverandre sexliv, lurer mange på om de er normale. «Gjør jeg for mye sånn? Eller for lite sånn? Er jeg prippen? Kanskje litt vanskelig?»

Sexolog Bianca Schmidt beskriver en følelse mange av oss har kjent på.

SEXOLOG:- Sex er en av få områder hvor det er vanskelig for oss å sammenligne oss med andre, hovedsakelig fordi det stort sett foregår bak lukkede dører med én partner, sier sexolog Bianca Schmidt. Foto: Kjersti Westeng (Mediehuset Nettavisen)

For det er mye vi er åpne om i 2019. Og det folk ikke forteller, kan du gjerne finne ut av selv.

Som hvor mye naboen tjener. Hva kollegaen din betalte for huset sitt. Selv eksen til Tinder-daten din, er bare noen få Instagram-klikk unna.

Men det som foregår på soverommet hos folk, det vet vi lite om.

Slik skal det naturligvis få lov til å være. Men fordi flere sexologer har uttrykt bekymring for at «det normale sexlivet» ikke får i nærheten av så mye spalteplass i media som det eksperimentelle og uvanlige, skal vi nå snakke litt om «hverdags-sexen».

Det finnes mange studier som har gjort et forsøk på å kartlegge folks sexliv. Likevel er det vanskelig å skulle fremstille seksuell aktivitet i tall- og søyleformat, mest fordi studiene er av varierende kvalitet og sjelden tar for seg nyanser og årsaker.

I tillegg er sex og seksualitet fortsatt tabubelagte tema, så det er vanskelig å vite hvor mye man kan stole på resultatet i mange av disse studiene.

Inspirert av BBC har vi likevel gjort et forsøk, og samlet noen av de beste studiene på området for å kunne gi deg et innblikk i naboens sexliv.

1. Så ofte har folk sex

Det finnes veldig mange studier som har forsøkt å besvare dette spørsmålet, men i henhold til «The Global Sex Survey», som spurte over 50.000 mennesker over 18 år, er tallene som følger:

6,5 prosent har sex fire ganger i uka - eller mer.

40 prosent har sex en til tre ganger i uka.

28 prosent har sex en til to ganger i måneden.

8 prosent har sex en gang i året.

18 prosent hadde ikke sex i året som gikk.

I en annen studie, hvor over 26.000 amerikanere ble spurt, oppga deltakerne at de hadde sex 54 ganger i året, altså én gang i uka i gjennomsnitt.

Men hva med oss nordmenn? I henhold til Seksualvaneundersøkelsen, som gjennomføres i regi av Norsk forening for klinisk sexologi, så er tallende nedslående: Vi har nemlig mindre sex for hvert tiår som går.

I 2008 publiserte norske forskere en rapport som viste følgende tall blant nordmenn, ifølge Aftenposten:

15 prosent har samleie mellom 12 og 16 ganger i måneden.

40 prosent har samleie 4-8 ganger i måneden.

20 prosent har samleie to ganger i måneden.

25 prosent har sameleie én gang i måneden eller sjeldnere.

Norske og gifte samboende par, har i gjennomsnitt sex 1-2 ganger i uken, viste studien.

2. Hvem har vi sex med?

En studie fra 2010, basert på data fra 3.990 voksne i alderen 18 til 59 som ble spurt om sist gang de hadde sex, viste denne fordelingen:

53 prosent hadde sex med en de var i et langvarig forhold med.

24 prosent hadde sex med en tilfeldig partner.

12 prosent hadde sex med en såkalt «friend with benefits» - aka fast «pulevenn».

9 prosent hadde sex med en totalt fremmed.

2 prosent hadde sex med en prostituert.

Nordmenn er relativt gode på one night stands. Flere ganger har vi ligget i toppen av one night stand-lista i Durex sin årlige undersøkelse, og Gemini anslår at rundt 7 av 10 nordmenn har hatt minst én one night stand.

SEX: Hvor ofte har vi sex? Hvem har vi sex med? Hvor ofte faker vi orgasme? Vi har samlet forskning som svarer på disse spørsmålene. Foto: Getty Images

3. Hvilken type sex har vi?

Det finnes mange måter å ha sex på, og samme 2010-studie viser følgende fordeling:

86 prosent av kvinner og 80 prosent av menn hadde vaginalt samleie sist gang de hadde sex.

67 prosent av kvinner og 80 prosent av menn hadde oralsex sist gang de hadde sex.

3,5 prosent av kvinner og 9 prosent av menn hadde analsex sist gang de hadde sex.

4. Hvilken stilling liker vi best?

Også her finnes det mange studier, av varierende kvalitet, men det er gjerne tre sexstillinger som går igjen på topp tre-lista:

«Doggy-style», hvor mannen penetrerer kvinnen bakfra, misjonærstillingen, hvor han er på topp, og «cowgirl», hvor hun er på topp.

Ifølge en studie gjennomført på nett, med 2.000 deltakere fra USA og Storbritannia, er «doggy-style» den mest populære stillingen. Hele 35 prosent foretrakk denne stillingen, mens misjonærstillingen tok andreplassen med 22,5 prosent og «cowgirl» inntok tredjeplassen med 19,4 prosent.

Doggy-style trumfet også på toppen da den amerikanske kondomprodusenten Skyn gjennomførte en spørreundersøkelse blant 3938 menn og kvinner mellom 19 og 36 år i 2018. 30 prosent oppga doggy som sin favoritt. Også her lå misjonærstillingen på andreplass og «cowgirl» på tredjeplass.

5. Hvor lenge har vi sex?

Ifølge en studie fra 2014, hvor 822 mennesker i alderen 18 til 79 år ble spurt, ligger gjennomsnittet på et samleie cirka her:

15-30 minutter for heterofile par.

30-45 minutter for lesbiske damer.

15-30 minutter for homofile menn.

Men her er det snakk om samleiet som helhet, altså fra man begynner forspillet til man er ferdig, og det vil jo variere veldig.

Kanskje vi heller skal se på den såkalte «intravaginale utløsningstiden»? Det høres ikke spesielt sexy ut, men det betyr altså tiden vaginal penetrasjon til mannlig utløsning.

Også her er spennet stort. Det ser vi tydelig i en studie fra 2005:

500 heterofile par fra Nederland, Storbritannia, Spania, USA og Tyrkia deltok i studien. De tok rett og slett tida på seg selv mens de hadde sex i en periode på fire uker.

Fra de trykket på «start» til stoppeklokka til de fikk orgasme, brukte de alt fra 55 sekunder til 44 minutter. Mediantiden lå på 5,4 minutter.

Det er et kjent resultat for sexolog Thomas Winther.

- Hvis man regner i ren penetrering, varer et samleie gjerne i snitt i tre til fem minutter, sier sexolog Thomas Winther til Nettavisen, og legger til:

- Og de fleste menn har et uforholdsmessig forhold til hvor lenge de skal holde ut i senga. Jeg har hatt klienter som tror de har problemer med at de kommer for fort, helt til jeg snakker med dem. Da viser det seg nemlig at de holder ut i ti minutter, og det er lenge nok for mange kvinner.

6. Hvor ofte får vi orgasme?

I en studie fra 2017 studerte forskere tall fra 52.000 menn og kvinner - heterofile, homofile og bifile - mellom 18 og 65 år.

De fant at 95 prosent av heterofile menn fikk orgasme når de hadde sex, mens bare 65 prosent av de heterofile kvinnene svarte det samme.

I 2006 ga Elisbeth A. Lloyd ut boka «The Case of the Female Orgasm». Hun hadde analysert 33 studier gjennomført over 80 år, og konklusjonen var soleklar:

De aller fleste kvinner trenger mer enn vaginal stimuli for å oppnå orgasme.

Lloyds studie viste nemlig at bare 25 prosent av kvinner får orgasme gjennom vaginalt samleie. Generelt sett er det relativt få kvinner som oppnår orgasme hver gang de har sex, slik de fleste menn gjør:

Halvparten av kvinner får orgasme bare av og til, 20 prosent får sjelden orgasme og rundt 5 prosent har aldri fått orgasme.

7. Og hvor ofte faker vi orgasme?

Ifølge en studie fra 2010, har 25 prosent av menn og 50 prosent av kvinner faket en orgasme.

Tidligere studier har vist høyere tall for kvinner.

En studie fra 2017, som tok for seg data fra 2.000 europeiske og amerikanske menn og kvinner, viste at 68 prosent av alle kvinner hadde faket en orgasme. En annen studie fra 2010, viste at 80 prosent av kvinner har faket en orgasme.

Mer interessant enn antallet, er kanskje årsakene bak hvorfor såpass mange damer faker orgasme.

Ifølge en studie fra 2014, var det hovedsakelig fire årsaker som gikk igjen: