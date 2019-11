Hva er verre enn Tore Sagens rasisme?

Tore Sagen leste opp noe i en parodi på radio som på ramme alvor blir oppfattet som rasisme. Det fikk Dagbladet og en rekke andre medier til å gå i svart - eller hva man skal tørre å kalle det, uten å bli beskyldt for krenkelser.

De fleste i Norge har lenge trodd at Tore Sagen er tvers igjennom snill, godslig og på alle måter ufarlig person, som best av alt kan nytes med en solid latter i NRK-programmer som «Side om side». Men det var før man hadde opplevd Tore Sagen i Flauhetskonkurranse i RadioResepsjonen denne uken. Siden er det knapt et menneske i Norge som ikke føler seg krenket og lurer på om ikke humor og rasisme er to ting som bør holdes strengt adskilt. Nærmest som ild og vann. Hund og katt. Gud og djevelen. Fremskrittspartiet og Miljøpartier De Grønne.

Tore Sagen har uløst en debatt om hva som er humor. Folk sitter nå hjemme og snekrer sine dypt personlige lister over hva du definitivt ikke har lov til å le av her i landet. Her er det grenseløst mange muligheter, og man vil med dette oppfordre hver enkelte til å gå inn i sin samvittighet, gå ned i din sjels kjelldyp og se hva som der måtte ligge gjemt av tøys og fanteri, hvor du i et svakt øyeblikk har fnist av noe høyst upassende, eller enda verre har ledd rått og uhemmet, kanskje i flere minutter av gangen.

Å finne ut hva som ikke bør være humor er med andre ord noe nordmenn i disse dager trolig driver mye med. Min kollega Torbjørn S, er et godt eksempel. Han kom først til å tenke på Per Sandbergs utalele: «Æ vil ha et ufarli teater», som kom for noen år siden. Deretter skapte Torbjørn S. en urangert liste, som sikkert vil stimulere deg til å lage noe lignende. Dette er lister som man kan henge opp nærmest til skrekk og advarsel over hele Norge. Listen til Torbjørn er som følger:

OVERORDNET

- Feminisme er ikke humor.

- Kjønnssterotypi er ikke humor.

- Klimarelativisme er ikke humor.

- Innvandringsskepsis er ikke humor.

- Internasjonale sanksjoner mot Russland er ikke humor.

- Veganisme er ikke humor.

- Engasjement er ikke humor.

- Ungdomsengasjement er i alle fall IKKE humor.

- Torbjørn Jagland er ikke humor.

MEN OGSÅ

- Matallergi er ikke humor.

- Tannregulering er ikke humor.

- Terminalbriller er ikke humor.

- Korps er ikke humor (dette vet jeg av erfaring. Korps er ramme alvor).

- Talefeil er ikke humor.

- Bergen er ikke humor.

- Folk i distriktene er ikke humor.

- Stutum-humor er ikke humor.

Beklager mulige utelatelser. Der rett og slett mye, kanskje det aller meste, som ikke er humor. Takk for alt.