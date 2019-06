Hva gjør jeg når penis streiker?

Har du spørsmål, problemer eller utfordringer rundt temaet seksualitet? Send epost til: sexologensvarer@gmail.com

Jeg er en gutt på 21 år. Jeg har problemer med å ha sex. Jeg har prøvd å ha sex en gang, men det gikk ikke fordi jeg blir ikke stiv + at jeg kommer veldig fort. Varer cirka 1-3 minutter. Har du en løsning på det?

Svar

Hei, og takk for at du skriver til meg.

Med tanke på alderen din, er det mest sannsynlig at problemet ditt skyldes prestasjonsangst eller stressrelatert ereksjonssvikt som det også kalles: Penis mister sin ereksjon under forspillet, rett før samleiet eller underveis i samleiet, uten at det er en fysisk årsak til dette. Problemet er veldig vanlig og de fleste menn opplever det en eller flere ganger i løpet av livet sitt uten at det er noe alvorlig galt med dem. Også tidlig sædavgang kan være et resultat av prestasjonsangst.

For å gi deg et godt og sikkert svar, er det flere forhold jeg gjerne skulle visst mer om. Svaret her er derfor generelt.

Det er en tommelfingerregel som sier at så lenge du har morgenereksjon og god ereksjon når du onanerer, så er årsaken psykologisk. Har du derimot ikke det, er årsaken fysisk.

Men dette er ingen absolutt regel. Veldig mange menn opplever, særlig etter å ha slitt med og/eller hatt mange bekymring rundt ereksjonen en stund, at også morgenereksjonen blir (delvis) borte og ereksjonen ved onanering heller ikke føles like sterk.

Ut ifra tommelfingerregelen vil dette tolkes som et tegn på at det må være noe fysisk i veien, men det trenger altså ikke være det. Likevel vil jeg anbefale at du oppsøker fastlegen din eller lege ved ungdomshelsestasjonen, om du merker problemet også på denne måten.

Problemer med sædavgangen kan også vurderes i forhold til hva som skjer når du onanerer alene. Klarer du å holde lengre eller så lenge du ønsker da, tolkes for tidlig sædavgang ved samleie mest til å være et psykologisk problem.

Du skriver at dette skjedde ved første samleie ditt, og har kanskje medført at du ikke tør forsøke igjen? Det er noe av det som kjennetegner prestasjonsangst – du blir redd for at det skal skje igjen, og dermed er sjansen stor for at det er nettopp det som skjer neste gang du skal ha samleie, eller at du velger å unngå slike situasjoner.

Forsøk på kontroll av ereksjon og sædavgang, samt tap av fokus på den seksuelle følelsen, er selve kjernen i prestasjonsangstproblematikken. Du blir redd eller nervøs for at ereksjonen skal forsvinne og/eller at du skal komme for tidlig: «Nå må jeg ikke miste ereksjonen» - «Nå må jeg ikke komme».

Verken ereksjon eller sædavgang er viljestyrt. Jo mer du stresser med å få eller opprettholde ereksjonen og holde igjen sædavgangen, jo vanskeligere blir det. Det hele skaper redsel, nervøsitet og stress. Katastrofetanker hagler inn, og utløser stresshormoner som utelukkende er hemmende for seksualiteten, og dermed forsterker problemet. Så hva kan du gjøre?

- Daglige knipeøvelser. Bedre kontakt med en veltrent bekkenbunnsmuskulatur, gir deg mer «kontroll» både på ereksjon og sædavgang.

- Øv deg på å fokusere på følelsene, kåtheten og nytelsen. Du skal føle og sanse, ikke sjekke og kontrollere.

- Bruk sansene dine aktivt. Noen sliter fordi de har et kritisk «utenfrablikk» på seg selv. Igjen er løsningen å trene seg opp til å rette fokuset inn mot den følelsen som skapes inne i kroppen din når du har sex. Bruk sansene for å klare det – lukt, syn, hørsel, smak og berøring.

- Mange tenker på sex og samleie som en prestasjon. Det naturlige og intuitive blir borte, og fornuft, vilje og kontroll styrer sexen. Men som sagt - sexlyst og kåthet er følelser inne i deg som ikke er viljestyrt eller kan kontrolleres.

- Utvid begrepet sex. Sex kan være så mye mer enn bare samleie. Utvid gjerne det seksuelle repertoaret slik at du og din partner har mer å spille på om penis ikke ønsker å delta akkurat denne gangen. Mange menn erfarer også at en liten pause med andre stimulerende aktiviteter når penis streiker, gir dem ro og mot til at ereksjonen kan komme tilbake og gi en ny sjanse for samleie.

- Når det gjelder tidlig sædavgang, finnes det flere ulike ting du kan gjøre for å bedre situasjonen. Blant annet noe som kalles start-stopp-klem-metoden. Det finnes gode beskrivelser av det på nettet, eller du kan ta ny kontakt med meg, så kan jeg svare mer spesifikt på akkurat dette problemet.

Husk - fjernes presset, fjernes også problemet. Se på det som et engangstilfelle eller et lite «periodetilfelle» – da blir det også gjerne bare det.

Det er mye mer jeg kunne skrevet om dette, men håper essensen har kommet fram og er til hjelp: Sex handler berøring, sansing, følelser og nytelse, ikke om prestasjon, vilje og kontroll.

Prestasjonsangst er et komplekst problem å jobbe med, fordi det ofte er flere faktorer som spiller inn, og som hos deg - flere funksjoner som påvirkes negativt. Problemet er derfor ikke det enkleste å løse på egenhånd, men kan kreve oppfølging av og hjelp fra en fagperson. Og jo tidligere du oppsøker hjelp, jo enklere er det gjerne å løse.

I min praksis benytter jeg nå ofte hypnose for hjelp ved prestasjonsangst, med mange gode tilbakemeldinger.

Håper dette er til hjelp for deg. Lykke til! Klem fra ho Siv