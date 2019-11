Hva ser du på dette bildet? Svaret sier noe om hvordan hjernen din fungerer

Denne optiske illusjonen avslører noe viktig om hjernen vår, og sier samtidig noe om hvor kreativ du er.

Hva ser du på bildet over?

To ender? To kaniner? Eller kanskje du ser én and og én kanin?

Alle alternativene er «riktige» svar, men det interessante er at det du så først, sier noe om hvordan hjernen din fungerer.

Kan bytte mellom ulike bilder

Den optiske illusjonen er langt fra ny. Opprinnelig skal den først ha blitt sett i et tysk magasin i 1892, og tegningen har gått viralt en rekke ganger de siste årene.

Det mest fascinerende med tegningen er kanskje at vi kan bytte mellom å se ulike ting. Når du først får vite at det er mulig å se ulike ting, kan du nemlig skifte mellom flere bilder.

Så du to ender først, men får vite at kompisen din ser ei and og en kanin, så kan du også se det - du må bare se etter det.

Spørsmålet er bare: Hvor lang tid brukte du?

Såpass fascinerende er dette, at forskere har studert tegningen nærmere. I 2018, publiserte forskere ved University of Alberta en studie med flere interessante funn, skriver Medical Express.

Kan kontrollere hjernens tolkning

Rundt halvparten trenger hjelp til å se både anda og kaninen. De må altså bli fortalt at de skal se etter det, eller sagt med andre ord: Hjernen må få beskjed om å lete etter både anda og kaninen.

Men når forskerne ga deltakerne beskjed om å se etter en and og en kanin ved siden av hverandre, var det fortsatt flere som synes det var vanskelig. De visste ikke hvilket bilde som skulle være en and og hvilket som skulle være en kanin.

Først når de fikk beskjed om å se etter et bilde der anda spiser kaninen, greide de det.

Det er nemlig avgjørende for hjernen å vite spesifikt hva den skal se etter, slik at den greier å skille mellom bildene.

- Hjernen vår zoomer ut og ser det større bildet først når bildene blir satt i kontekst med hverandre. (...) Studien demonstrerer at vi kan kontrollere hjernens måte å tolke informasjon på i løpet av et par sekunder eller ved hjelp av et bilde, sier studieleder og psykologiprofessor Kyle Mathewson.

Mathewson mener dette er viktig informasjon som vi bør ta med oss videre.

- Vi bør ha det i bakholdet når vi for eksempel leser en nyhetsartikkel. Vi tolker og forstår ofte informasjon slik vi ønsker å se det.

Sier noe om kreativitet

Bildet har også blitt brukt for å vurdere folks kreative evner, skriver The Independent.

Deltakerne fikk da utdelt ulike hverdagslige ting, og bedt om å liste opp ulike bruksområder for dem. Den samme gruppen deltakere fikk se den optiske illusjonen, og spurt om hva de så, hvorvidt de kunne se begge dyrene og hvor lang tid de brukte på å se begge.

Det viste seg at de deltakerne som kunne bytte mellom bildene raskest, listet opp i gjennomsnitt tre flere bruksområder for tingene de fikk utdelt, sammenlignet med de som synes det var vanskelig å bytte mellom bildene.

Altså: Dess raskere du kan bytte mellom ulike bilder, dess mer kreativ er du, viser studien, publisert i 2011.