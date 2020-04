Hva smaker krokodillene? Nå avsløres smakene etter enorm pågang

Har du lurt på hva disse krokodillene smaker? Sjekk Nettavisens blindtest lenger ned i saken.

– Dette har vært et mysterium som egentlig aldri har blitt løst, og har vært en snakkis i alle år.

Det skriver smågodtsjef i Cloetta, Geir Stene-Larsen i en e-post til Nettavisen. Bare et par uker tidligere ramlet Nettavisen over følgende, sjokkerende tweet:

Nærmest over natten har smågodtleverandøren Candyking, som eies av Cloetta, endret merkelappene på de oransje og svarte krokodillene, og avslørt at de smaker jordbær og solbær, men hvorfor?

– Grunnen til at vi måtte merke om på boksene var at vi fikk inn veldig mange spørsmål om dette fra forbrukere. Pågangen på telefon og mail ble rett og slett for stor, skriver Stene-Larsen.

Jordbær og solbær

Og hvilken smaker egentlig hva?

– Svart smaker solbær og gul smaker jordbær, eller var det omvendt? sier smågodtsjefen lurt.

BEVISET: Det er ulik smak på krokodillene. Foto: Anders Lohne Fosse (Nettavisen)

Krokodillene som snopkjeden fører er de originale Lutti-krokodillene.

Ifølge smågodtsjefen er det noen som har ment at krokodillene smaker det samme, og at det kun er fargen som gjør at man oppfatter smaken forskjellig. Det er det også en av dem som har svart på tweeten over som hevder.

Dette stemmer altså ikke, ifølge leverandøren selv.

Sjekk Nettavisens blindtest nederst i saken.

Etter at Candyking nå har merket om på boksene, har publikum reagert på en positiv måte, ifølge Stene-Larsen. Spesielt er det flere lakrisskeptikere som har fått en bekymring mindre:

– Etter at vi gikk ut med dette, har vi utelukkende fått positiv respons. Mange har fryktet de sorte krokodillene fordi de har trodd at de smaker lakris, sier Stene-Larsen til Nettavisen.

Dette er det også flere av dem som har svart på tweeten ovenfor som har blitt overrasket over.

Blindtest

Så er spørsmålet: Består smakene blindtesten? Når saken blir skrevet har så godt som hele Nettavisen hjemmekontor, men to journalister og en vaktsjef er på jobb i kontorlokalet.

– Om jeg klarer å skil... Er paven katolsk? spør en av dem tilbake, da han blir spurt om han tror han kan skille de oransje og svarte krokodillene fra hverandre i en blindtest.

Om han klarte det kan du se her:

En av de andre tilstedeværende brukte litt mer tid i sitt forsøk, og fikk i tillegg den tøffe oppgaven med å bryne seg på tre krokodiller, to svarte og en oransje.

Hun fikk tre av tre rett.

Og for at heller ikke denne saken skal være helt koronafri:

Det europeiske mattilsynet (EFSA) melder at det ikke er noen indikasjoner på at viruset smitter gjennom mat. Blindtesten ovenfor er også utført etter desinfisering av både hender og skrivepult.

Cloetta melder at det er for tidlig å si noe om viruset og tiltakene har gått utover salget av smågodt, men sier i en uttalelse at det ikke er noen helserisiko å spise det.