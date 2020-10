Hver dag blir Mia kontaktet av jenter som får nakenbilder spredt mot sin vilje: - Å stole på kjæresten sin, er ikke feil. Det er den som bryter tilliten som gjør en feil

Nakenbilder av jenter blir ulovlig spredt på internett og sortert i mapper etter puppestørrelse, kroppsfasong og kommune. Hvordan møter vi som samfunn ofrene i disse sakene?

«Skal man være med på leken får man smake steken!»

«Trodde hun var gammel nok til å forstå at sensitive bilder lagrer man ikke på telefonen.»

«Hun har vel satt seg selv i utstillingsvinduet, eller?»

Da håndballspiller Nora Mørk anmeldte en rekke menn for å ha delt intime bilder av henne, som i utgangspunktet ble spredt fordi en ung mann hacket mobiltelefonen hennes, mottok hun først og fremst støtte fra det norske folk.

Men ikke bare. I kommentarfeltene dukket det opp meldinger fra de som mente at Mørk i stor grad kunne takke seg selv.

Mørk ble altså ansvarliggjort selv om flere menn ble dømt til å betale erstatning. Flere mente hun selv hadde ansvar for nakenbildespredningen, til tross for at rettssystemet avgjorde at hun er et offer i saken.

Denne retorikken har et navn. Det kalles «victim blaming», og betyr kort forklart at man sier at offeret, eller noe ved offerets atferd, har skylden i den kriminelle eller urettmessige handlingen offeret selv ble utsatt for.

«Har seg selv å takke»

Mørk er ikke alene om å ha opplevd at intime bilder blir spredt mot sin vilje. Hun er heller ikke alene om å bli ansvarliggjort for at bilder av sin egen nakne kropp blir allemannseie på internett.

Da Nettavisen skrev om en kvinnelig realitydeltaker som anmeldte etter et intimt bilde ble spredt mot hennes vilje, var dette noen av tilbakemeldingene:

«De har seg selv å takke. De vet hvor fort dette sprer seg på media og allikevel lar de seg avbilde.»

«Her er det jenter som klager på noe de selv starter opp, og hvorfor?»

Da NRK skrev om kvinnelige modeller som fortalte om en fotograf som prøvde å presse dem til å ta nakenbilder, lå dette i kommentarfeltet:

«Burde kanskje ikke vinkle det inn på at stakkars "modeller" blir utnyttet? Er vel ikke den smarteste stien å gå på uansett om det er en ekling som vil ta bilder av mere enn trutmunnen?»

«Skaff dere en normal jobb.»

Når offeret får skylden

«Victim blaming» er kanskje spesielt vanlig i saker som omhandler seksuell trakassering eller overgrep. Eksemplene er mange - også her i Norge.

For syv år siden, ble det kjent at Høyre-mann Tor Johannes Helleland hadde stjålet intime bilder fra flere jenters private dataområder og publisert dem på nettet. Da gikk Ola Ødegaard, leder av stiftelsen Rettferd for taperne, ut og mente det var jentenes skyld for å i det hele tatt ha tatt nakenbilder av seg selv.

I 2010 uttalte Hanne Kristin Rohde i Oslopolitiet følgende: «Kvinner bør planlegge hjemturen fra byen på forhånd. Dessuten er 7 av 10 voldtektsofre ruspåvirket». Rohde forklarte at hun ønsket å forebygge voldtekt ved å advare kvinner, men ble møtt med krass kritikk fra flere hold.

– Det er vanskelig å være uenig i at man må bruke hodet. Men uttalelser som dette kan føre til at voldtatte klandrer seg selv for det som skjedde, sa Marianne Marthinsen (Ap) til Aftenposten.

I 2016 dominerte Andrea Voll Voldum-saken mediebildet i mange måneder. Etter at retten frikjente de tre mennene for gjengvoldtekt, uttalte advokat Brynjar Meling i Klassekampen:

«Jeg mener ikke at damer ikke skal kunne gå i kort skjørt, men litt for ofte så ser vi at man har havnet på et sted man ikke burde vært».

«Nakenbildejeger» Mia Landsem, som sporer opp de som sprer nakenbilder av andre, er godt kjent med «victim blaming»-retorikken - og sier hun kommer «aldri til å forstå det».

- Jeg hører dette hele tiden, og det er det samme uansett handling. Vi unnskylder de som gjør andre vondt. «Du hadde på deg kort skjørt, derfor ble du voldtatt». «Du tok et nakenbilde og sendte til kjæresten din, derfor ble det spredt», sier Landsem, og fortsetter:

- Alle kan gjøre feil, men å stole på kjæresten sin, er ikke feil. Det er den som bryter tilliten som gjør en feil. Og selv om du bare viser nakenbildet til én kompis, så holder det. Han kan vise det videre, og vips så er det delt på en Snapchat-gruppe, hvor noen fanger det opp og legger det ut på nett.

NAKENBILDEJEGER: Mia Landsem bruker fritiden sin på å spore opp de som sprer nakenbilder ulovlig på nett. Foto: Sigurd Øfsti (Mediehuset Nettavisen)

Angrep på en kultur

Lars Ingar Tutturen er 20 år og studerer nå ved NTNU.

Han var imidlertid bare 16 år og videregåendeelev da han leste at hundrevis av norske jenter hadde fått intime bilder spredt på nettet, via en server på appen Discord. Tutturen reagerte med sjokk, først på vegne av jentene, men deretter på vegne av de som la skylden på jentene i kommentarfeltet.

«Disse kommentarene sprer et skremmende og destruktivt budskap til alle sine lesere. Et budskap som sier at det er offeret som er skyldig i en slik handling, noe som dermed ufarliggjør handlingen til forbryteren,» skrev 16-åringen i en kronikk i Aftenposten.

Godt over tre år senere, mener Tutturen at tema er minst like viktig.

- Ofrene blir stadig oppfordret til å være mer forsiktige. Kronikken var et forsøk på å angripe en kultur hvor man konsekvent prøver å lære opp ofre til å unngå og være et offer, i stedet for å lære de som begår handlingene til å ikke gjøre det, sier Tutturen, og fortsetter:

- Det er ikke offeret, i dette tilfellet ofte jenta, som har gjort noe ulovlig. Likevel er det hun som får den sosiale straffen, ikke den personen, ofte gutten, som faktisk har begått et lovbrudd, nemlig spredt nakenbilder mot hennes vilje.

ØNSKER HOLDNINGSENDRING: Lars Ingar Tutturen går ut mot «victim blaming» i kommentarfeltene. Foto: Privat

Viser frem bilder



Når Tutturen tenker tilbake på tidlig i tenårene, hvor de fleste gutta hadde lite erfaring med jenter, så husker han flere situasjoner hvor noen viste frem intime bilder av jenter.

- Jeg forsvarer ikke handlingene, for det er fullstendig respektløst, men hvis vi skal få bukt med problemet, må vi forstå at det ofte er snakk om svært unge mennesker, som er i endring. Det vil heldigvis si at de er forholdsvis enkle å forme - også i riktig retning, sier Tutturen.

I dag er ikke 20-åringen i tvil om hva som må til for å få bukt med tankegangen om at det er jentas skyld som har «vært så dum» å sende nakenbilder.

- Jeg mener at seksualundervisningen i skolen må fornye seg. Svært mye foregår på digitale plattformer, og det bør man snakke om i skolen. Jeg mener man aktivt må gå inn og fortelle ungdommen at dette ikke er greit - og at det er ulovlig.

Anders Røyneberg, spesialist i sexologisk rådgivning, forteller at arbeidet Tutturen etterlyser for lengst er i gang. Røyneberg drev tidligere med seksualitetsundervisning for klinikken Sex og samfunn, hvor han brukte mye tid på å snakke med ungdommen om nakenbilder.

- Det viktigste er å møte de unge der de er. Det er viktig å opplyse dem om lovverket, at det faktisk er ulovlig å dele nakenbilder med andre, men vi kan ikke bare gjøre det, sier Røyneberg, og fortsetter:

- Unge i dag utforsker seksualiteten sin på nett, og vi må snakke med dem om hvordan de gjør det på tryggest mulig måte. Det nytter ikke å si «ikke send nakenbilder», for det gjør de nok uansett. I stedet må vi snakke med dem om grenser og sikkerhet på nett, men også om de positive sidene ved å utforske seksualiteten sin.

PSYKOTERAPEUT: Anders Røyneberg var tidligere tilknyttet Sex og samfunn-klinikken og har snakket mye med ungdom om nakenbilder.

- Ulovlig å spre bilder av menn

Nakenbildejeger Landsem er, som Røyneberg, forsiktig med å ta frem pekefingeren. Dette til tross for at hun får i snitt tre henvendelser per dag fra jenter som fortviler over at noen har spredt nakenbilder av dem mot deres vilje.

- Når det gjelder spredning av nakenbilder på forum, er det bare jenter som har kontaktet meg.

Landsem blir også kontaktet av gutter, men da av andre årsaker.

- Jeg får mail fra gutter som blir truet etter spredning av bilder, men jeg har aldri blitt kontaktet av gutter som har fått bildene sine lagt ut på forum. Det betyr ikke at det ikke skjer, men det er nok vanligere at det skjer med jenter, sier Landsem.

Markedet for spredning av nakenbilder av kvinner er nemlig langt større enn det er for menn, sier Landsem.

- På de største bildespredningssidene, er det ulovlig å spre bilder av menn. Der finner du i all hovedsak menn som sprer bilder av damer, sier Landsem, og fortsetter:

- Intime bilder av gutter kan kanskje spres i en ukes tid, men så forsvinner de gjerne. Bilder av jenter, derimot, blir liggende og delt inn i ulike mapper etter puppestørrelse, kroppsfasong og kommuner. Jeg har aldri sett lignende for gutter.

Det vil imidlertid ikke si at gutter ikke sender nakenbilder.

- Som hovedregel kan vi si det sånn: Jenter sender ikke fra seg nakenbilder uten å få noen tilbake. Dickpicks er et kjent fenomen, så vi vet jo at guttene også sender bilder av seg selv.

- Hvorfor er det så vanskelig å få bildesprederne dømt?

- Mange grunner. Hovedsakelig fordi mange av gjerningspersonene ikke er kjente, de opererer under falsk navn, og da er de vanskelig å ta. I tillegg kommer politiet inn i sakene altfor sent, gjerne etter bevismaterialet er borte. Og så blir rett og slett ikke disse sakene prioritert, til tross for at det er et kjempestort problem som etter hvert angår altfor mange.

«Gutter er gutter»

Skal man få til en holdningsendring, må man begynne med ungdommen, tror Lars Ingar Tutturen.

- Jeg frykter at hvis vi ikke tar tak i holdningene blant ungdommene, vil de formes deretter. Da risikerer vi å få en generasjon som synes det er helt greit å spre nakenbilder, men ikke bare det: som i verste tilfelle underbygger en voldtektskultur.

- Hvorfor tror du selv at det for noen er lettere å legge skylda på jenta som har sendt bildene enn gutten som har spredt dem videre?

- Jeg tror det har røtter i «gutter er gutter»-mentaliteten. De sosiale forventningene til gutter og jenter er forskjellige, og jevnt over er det lettere å avskrive gutters handlinger som tull og fjas, sier Tutturen, og fortsetter:

- Hvis man tidlig lærer seg at det er greit å objektivisere jenters kropper, at et nakenbilde blir som et gode man kan tilby kompiser, tror jeg også det er kortere vei til et samfunn hvor vi også ser på kvinner som objekter som «deler ut» seksuelle opplevelser.

- Menn er glade i å se bilder av nakne damer

En gruppe som gjentatte ganger har dukket opp i sammenheng med spredning av nakenbilder, er den lukkede Facebook-gruppa «Mannegruppa Ottar».

I gruppen med over 4.300 mannlige medlemmer kan bilder av nakne kvinnekropper, spesielt hvis de er kjendiser, spre seg raskt.

- Ja, vi har hatt noen uheldige episoder. Men det er lenge siden nå, sier leder Kay Erikssen.

Kay Erikssen er moderator for Facebook-gruppa Mannegruppa Ottar (innfelt). Foto: Privat

For å få bukt med problemet, må alle innlegg på gruppa godkjennes av administrator. Men i kommentarfeltet under hvert enkelt innlegg, er det fritt frem og her greier ikke Eriksen og de andre administratorene alltid å følge med.

- Men jeg er enig med det som sies her. Det er de som sprer bildene som har skylden, ikke de som har tatt bildet. Det er det ingen tvil om.

- Hvorfor tror du det er så mange flere som sprer nakenbilder av damer enn av menn?

- Det handler vel om at menn er glade i å se på bilder av nakne damer, rett og slett. Det viser all statistikk så det er ingen overraskelse sånn sett, sier Erikssen, og legger til:

- Jeg synes heller ikke at noen skal skamme seg for å se på nakenbilder. Men ser du på nakenbilder som er ment for å være private, så bør du skamme deg. Det blir noe annet.