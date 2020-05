Hver femte nordmann i dårligere fysisk form

22 prosent av alle nordmenn sier de har fått dårligere fysisk form etter koronautbruddet. 10 prosent oppgir at formen er bedre, mens resten sier den er uendret.

Norsk koronamonitor fra Opinion har spurt til sammen 20.500 nordmenn om hvordan deres fysiske form er blitt etter koronautbruddet.

– Formen har bedret seg noe i mai, men vi må nok innse at vi går shorts- og bikinisesongen i møte med koronakropp, og at sommerplaner med fjellturer blir med tunge kropper i starten, sier seniorrådgiver Ola Gaute Aas Askheim i Opinion.

Rundt påsketider var det flere som oppga at de var i dårligere form enn det er nå.

For hele koronaperioden samlet oppgir 21 prosent dårligere form, 8 prosent bedre og 70 prosent uendret form. Det er omtrent ikke forskjeller på menn og kvinner.

Det er i Oslo og i Nord-Norge at flest oppgir at formen er blitt dårligere den siste tiden. I Oslo sier nå tre av ti at de er i dårligere form og færre enn én av ti at de er i bedre form.

