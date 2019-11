Hvert år tar han datteren med til gynekologen for å sjekke jomfruhinnen hennes

Stjerne-rapperen T.I. sjokkerer med uttalelse om sin 18 år gamle datter.

NEW YORK (Nettavisen): I et intervju med på podcasten «Ladies Like Us» forteller den amerikansk rappestjernen T.I. at han hvert år tar datteren med seg til en gynekolog for å sjekke om hun har hatt sex, og om hun fortsatt er en jomfru.

T.I., som egentlig heter Clifford Joseph Harris Jr., sier til podcasten at han gjør det for å beskytte sin datter.

- Jeg tror at de fleste barn, i etterpåklokskap, når de ser seg tilbake, alltid takker sine foreldre for ikke å tillate at de skader seg selv så mye som de kunne ha gjort, sier rapperen, ifølge Huffington Post.

T.I. er i dag gift med Tameka «Tiny» Cottle, som han også har et reality TV show sammen med som heter;«T.I. & Tiny: The Family Hustle.»

Paret har tre barn sammen, i tillegg til fire barn fra tidligere forhold.

Ifølge Huffington Post gjør T.I. en avtale hos gynekologen for datteren, Deyjah Harris, hvert år, hvor han bli med. Siden datteren er over 18, må hun også signerer papirer på at faren skal få tilgang til hennes helseopplysninger. Foto: Instagram: @princess_of_da_south

«Hun er en fange!»

Podcasten «Ladies Like Us» ledes av Nazanin Mandi og Nadia Moham, og det er når de spør rapperen om han har hatt sex-samtalen med sine barn, at T.I. kommer med det oppsiktsvekkende svaret.

- Dette er tingen. Deyjah er nå 18 år, og hun er nettopp uteksaminert fra high school, og skal inn på sitt første år på college, og må finne ut av ting selv. Og, ja, vi har ikke bare hatt samtalen om sex, men vi har årlige turer til gynekologen for å sjekke hennes jomfruhinne, sier T.I.

På podcasten kan man da høre at Mandi og Moham begynner å le, hvorpå en av dem sier på spøk: «Noen må sjekke innom hos Deyjah, hun er en fange!»

Ifølge Huffington Post forteller T.I. deretter videre om hvordan han gjør en avtale hos gynekologen for datteren hvert år, hvor han bli med.

Siden datteren er over 18, må hun også signerer papirer på at faren skal få tilgang til hennes helseopplysninger.

Her er foto av T.I. sammen med programlederne:

- Dette er ekkelt

Etter at saken har blitt kjent, raser nå debatten. Et av mediene som har delt saken på Facebook, er Huffington Post.

Etter bare en drøy time var det kommet inn over fire tusen kommentarer, flere av dem svært negative.

- Dette er ekkelt. Tittelen på saken burde vært «Berømt far misforstår hvordan anatomien virker, straffer sin datter», skriver en leser.