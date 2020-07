Hvilken sommeraktivitet gir best trening?

Kan noen av sommeraktivitetene du gjør være god trening også? Vi har sjekket med ekspertisen.

Være ute i sola og raske med seg noen kalorier, sa du? Om du sliter med motivasjonen til å være mer aktiv og leve et sunnere liv, er sommeren perfekt.

Da kan du gjøre sportslige aktiviteter som kan gi deg litt aktivitetspoeng, samtidig som du ikke nødvendigvis føler at du trener aktivt.

Alt fra vannaktivteter som vannski, svømming og sup-brett til å gå tur på svaberget, sykle, spille fotball eller ha sex, har vi bedt treningsekspert Halvor Lauvstad gå gjennom.

Han har en lang karriere innenfor trening, har skrevet flere bøker om emnet og jobber i EVO Fitness som produkt- og prosjektleder.

Halvor Lauvstad er treningsekspert og elsker en god sommeraktivitet. Her er han ute på fjelltur med døtrene sine. Foto: Privat

Han har listet opp hva slags energiforbrenning de ulike aktivitetene gir og avslører også hvilken aktivitet han selv ville gått for.

Sykle tur

Foto: Unsplash

– Her bruker du i utgangspunktet beina hele tiden og derfor får du en viss forbrenning enten du sykler tungt eller lett, forteller Halvor.

– Hardere og brattere motbakker gir selvsagt mer effekt, men dette er uansett en fin aktivitet. For en gjennomsnittlig og lite trent voksen person som sykler rolig vil jeg anslå at man forbrenner mellom 4-5 kalorier per minutt.

Omtrentlig kaloriforbrenning: 4-5 kalorier pr. minutt

Sykle tur med el-sykkel

Foto: Getty Images

Noen velger også å sykle tur med motor.

– Her er det ingen voldsom treningseffekt, dessverre, det er snakk om pittelitegrann gevinst. Det er selvsagt mye mindre enn med vanlig sykkel. Hvis du sammenligner med en rolig og hyggelig sykkeltur på vanlig sykkel vil man nok snakke om minimum en halvering av forbrenningseffekten når man bytter til el-sykkel.

– Om alternativet ditt er å velge el-sykkel eller å ikke bevege deg i det hele tatt ville jeg jo definitivt valgt dette. Mitt inntrykk er at mange velger dette fordi det er et praktisk fremkomstmiddel som gjør at du slipper å bli svett eller sliten. Hvis man blir gira på selve syklingen er det også en kort vei å bytte til en sykkel som faktisk gir treningseffekt.

Omtrentlig kaloriforbrenning: 2 kalorier per minutt

Beach-volleyball

Foto: Getty Images

– Det er kjempegøy, men stort sett står man og venter på en serve eller på at noen henter ballen. Selv de som er virkelig gode på dette står jo mesteparten av tiden stille. Det er litt teknikk, reaksjon og litt spensttrening, men først og fremst en morsom og sosial aktivitet. Forbrenningsmessig henter du fint lite her, kanskje 2-3 kalorier, men det er jo på en annen side dritartig, og det bør kanskje også spille inn, humrer Lauvstad.

Omtrentlig kaloriforbrenning: 2-4 kalorier i minuttet.

Ro båt

Foto: Jordan Bauer/Unsplash

– Her må du rett og slett bruke kroppen for å få fart på båten, så det er en aktivitetsform hvor du bruker rygg og armer. Har du mulighet til å sparke mot kan du bruke beina til å skape kraft, for så å dra til skikkelig med ryggen og armene. Der kajakk og kano blir mer overkropp, er dette virkelig en trening for hele kroppen.

– Vi har en liten, gammel og helt «ræva» robåt, den er rett og slett tung. Det er faktisk en god treningsøkt å ro den, selv om det ikke går noe fort fra. Det er også en fin måte å komme seg ut i lufta på, sier Halvor.

For voksne personer som ikke trener vil jeg anslå at du her forbrenner 5-6 kalorier per minutt, avhengig av båten.

Omtrentlig kaloriforbrenning: 5-6 kalorier i minuttet.

Padle på sup-brett

Foto: Getty Images

– Nummer en er det veldig gøy og balansekrevende, men energimessig er det lite å hente. Her bruker man mage og rygg, men det å stå og padle er veldig dumt for å få til å skape kraft, for du kan ikke padle hardt og fort når du står på brett uten å være festet til noe. Her må du padle på hver side og det blir vanskelig å dra til, det går rett og slett litt sakte. Likevel så er det sinnsykt morsomt.

– Jeg vil tro at man er på 3 kalorier i forbrenning per minutt. Om du ror på knærne har du bedre balanse og sitter med støtt, så da kan du dra på litt mer, så da er vi nok oppe i fire kalorier per minutt.

Omtrentlig kaloriforbrenning: 3 kalorier stående og 4 kalorier sittende, per minutt.

Fotball i hagen/løkkefotball

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Dette er også veldig gøy og løper du mye er det voldsom forbrenning, sier Lauvstad.

– Fordelen med fotball er at du kan bevege deg mye uten å ha ballen, det er mer fart, du får spurt, det er vendinger og veldig variert. Sammenligner du løkkefotball med beachvolleyball, så driver alle og småspringer litt for å være med i spillet, og det er mindre stopp i spillet.

– Spiller du hagefotball eller løkkefotball en halvtime, er i bevegelse hele tiden og det er en morsom kamp der du faktisk blir litt gira sånn at du har lyst til å ta i litt, så vil jeg si at en halvtime med bra trøkk er en god økt. Det er mye mer trening i å spille fotball en halvtime-time enn å gå en tur i sakte tempo på den samme tiden.

– Her vil jeg si at voksne fort ligger på 5-8 kalorier per minutt, avhengig av hvor mye de gidder og orker å løpe.

Omtrentlig kaloriforbrenning: 5-8 kalorier per minutt.

Klippe gress

Foto: Terje Bendiksby / SCANPIX

– Det er fint lite, for her går du kjempesakte og det skal være en sinnsykt tung gressklipper og mye bakker for at det skal bli noe ut av det. Det er lite du får ut av dette annet enn en finere hage og litt frisk luft. Skal jeg være veldig grei vil jeg si 2 kalorier pr minuttet her.

Omtrentlig kaloriforbrenning: 2 kalorier per minutt.

Svømmetur

Foto: Getty Images

– Svømming er fantastisk trening, haken er bare at det er veldig få som er gode til å svømme. Jeg er ikke noe god til å svømme selv. Problemet er at man som regel ikke klarer å holde et jevnt tempo og at man er for dårlig teknisk. Klarer du å svømme relativt godt og jevnt i et kvarter for eksempel, så kan forbrenningen fort komme opp i 4-5-6 kalorier per minutt, men de fleste er ikke der, sier Lauvstad.

– Det er vanskelig å skape kaloriforbrenning på et sånt svømme for å kose seg-nivå, men det står som sagt mer på teknikk og ferdigheter og er ikke fordi svømming ikke gir god trening - det gjør det til de som får det til. Jeg vil tro at man kan ligge på 3-4 kalorier på minutt hvis man forsøker godt.

Omtrentlig kaloriforbrenning: 3-4 kalorier på ett minutt for en som ikke er veldig god til å svømme.

Spille badminton

Foto: Getty Images

– Dette er litt sånn som fotball. Jeg vil si at aktivitetsmessig er dette en mellomting av fotball og beachvolley. Det er en fordel om man er to jevngode motstandere, for da er det lettere å holde fjærballen i spill og aktivitetsnivået oppe. Er man to jevne motstandere så blir det ganske mye bevegelse og fjæren går ikke hundre meter avgårde heller. Så de gangene det blir stopp i spillet for å hente fjæren blir det ikke så lange og man er raskt «på» igjen.

– Forbrenningsmessig en blanding mellom fotball og beachvolley, spesielt om man har et snev av teknikk, så jeg vil si 4-5 kalorier per minutt.

Omtrentlig kaloriforbrenning: 4-5 kalorier per minutt.

Gå tur i fjellet

Foto: Getty Images

– Her gjør du noe hele tiden, og det er ingen pauser som må til med mindre du velger å ta dem selv. Når du går i fjellet er det terreng og noen høydemeter, så det blir en hard gåtur nesten uansett nivå. Her kan du være oppe i 4-6 kalorier per minutt, avhengig av terrenget, og det gir jevnt høy forbrenning. Fordelen er at du bare kan holde på og holde på, du må ikke stoppe med mindre du vil det selv.

Omtrentlig kaloriforbrenning: 4-8 kalorier per minutt.

Stå på vannski

Foto: Getty Images

– Vannski er veldig sammenlignbart med å kjøre alpint. Du blir sliten i låra, men mest på grunn av melkesyre, ikke fordi du gjør noen særlig jobb. Det har en viss effekt på balansen, og det krever jo styrke i overkropp og bein, for du skal stå imot intense krefter spesielt når du begynner å svinge.

– Her får kjernemuskelatur, rygg og bein kjørt seg kraftig. Likevel er forbrenningseffekten liten, men gleden her er veldig stor. Si du er mellom 3-4 kalorier for vanlige folk.

Omtrentlig kaloriforbrenning: 3-4 kalorier per minutt.

Hogge ved

Foto: Getty Images

– Vedhogging er en knalløkt for hele kroppen. Det kan på mange måter sammenlignes med å ro, du bruker stort sett hele kroppen hele tiden bortsett fra i pauser. Du får både kondistrening fordi man hogger ofte sammenhengende i mange minutter innimellom nødvendige pauser i tillegg til styrketrening fordi du må skape en del kraft i hvert hugg for å kløyve veden, forteller Lauvstad.

– Rompe, lår, rygg, armer og kjernemuskulatur er sentrale muskelgrupper i vedhogging. Dette er store muskelgrupper som sikrer høy forbrenning når man er aktiv.

Omtrentlig kaloriforbrenning for en normal voksen (som kan hogge uten å skade seg) vil ligge på 5 – 9 kalorier pr minutt avhengig av tempo og størrelse på vedkubbene.

Sex

Foto: Getty Images

– Hvis man skal analysere sex som treningsaktivitet, er det mange forhold som spiller inn; blant annet om en eller begge (eventuelt flere) er aktive og hva slags posisjoner/stillinger man holder på i og «intensiteten», som vanligvis går opp helt på slutten. Om man er relativt passiv, men likevel deltakende, er det omtrent som å ligge på sofaen rulle seg litt rundt for å lete etter fjernkontrollen og potetgullet, men den/de som er mest aktiv i selve akten, vil ha en ok forbrenning, spesielt så lenge hoftene er i bevegelse.

Omtrentlig forbrenning dersom du ikke er altfor aktiv, vil ligge på 2-3 kalorier pr minutt, men om du peiser på med høy frekvens og intensitet, vil nok forbrenningen fort ligge på 6 – 10 kalorier pr minutt, så spørs det selvsagt hvor lange man klarer å opprettholde aktiviteten.

Gå tur på svaberg

Foto: Getty Images

– Å rusle på svaberg er omtrent som å rusle i skogen, men ofte med litt lavere tempo siden det er variabelt underlag og fordi hensikten ofte er å se seg litt rundt, ikke bare dure på rett frem fortest mulig.

– Primært en veldig hyggelig aktivitet som forbrenningsmessig ligger et stykke under fjelltur.

Omtrentlig kaloriforbrenning: Ca. 2-4 kalorier per minutt

Dette ville eksperten valgt selv

Hvis Halvor Lauvstad selv skulle valgt aktivitet selv, så ville han først og fremst gå for den sommeraktiviteten han synes er gøy.

– Jeg hadde nok gått for badminton og fotball, men mest fordi det er gøy, og så er det tilfeldigvis et snev av treningseffekt som kommer i tillegg. Likevel må jeg også slå et slag for padling, det synes jeg er en veldig fin måte å komme seg langt avgårde uten å bli kjempesliten, men likevel kjenne på både glede, mestring og forbrenning.

Selv om aktiviteter som å klippe gresset og å sykle på el-sykkel ble avfeid som lite energikrevende aktiviteter, er det en av de mer sportslige aktivitetene han ikke ville valgt om man har håp om litt treningseffekt.

– Hvis jeg skal rangere noe på bunnen så vil jeg nok kanskje si at svømming gir minst, og igjen er det ikke fordi svømmming er dårlig, men fordi det er få som klarer å svømme noe særlig mer enn 30-40 sekunder hvis du ikke er god til å svømme, og dermed gir det ganske dårlig forbrenningsaktivitet.