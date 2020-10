Hvor god er du i sex? Det er spørsmålet vi bør slutte å stille

Av med klærne! Nå tar vi frem excel-arket, seks-sju sexleketøy og går systematisk til verks. For dette, det har vi øvd på.

Vi var langt inn blant trærne og hørte på skogens ro, med venninna mi sin relativt nyfødte baby sovende i vogna, da jeg forsiktig spurte:

- Tror du folk har mest sånn…. vanlig sex, eller?

- Hæ?

- Tror du at folk vi kjenner og sånn, at de har mest vanlig sex?

- Mest vanlig sex?

- Ja? Sånn litt i misjonær og litt på topp og så er det kveld, liksom? Eller tror du at de henger opp ned med håndjern og får trippelorgasme?

- Nei, ikke vet jeg…

Venninna mi ser bort på sin sovende sønn. Teller litt på hvor mange uker han er blitt, og lurer på når det er på tide å våge seg til litt penetrering igjen.

- Jeg tror ikke det. Tror de har mest vanlig sex. For min del er det rimelig uaktuelt med håndjern og trippelorgasme om dagen, i alle fall.

Få orgasme som en kvinne

I forrige uke leste jeg om et nytt sexelektøy tilgjengelig for menn.

«Ny teknologi skal gi menn opplevelsen av kvinnelig orgasme,» loves det.

Jeg blir naturligvis interessert, men mest av alt skeptisk. Mannen skal altså få en orgasme svært lik kvinners klitorisorgasme grunnet trykkbølger mot undersiden av penishodet.

Uten at jeg vet, så antar jeg at disse trykkbølgene stimulerer frenulum, også kjent som menns «hemmelige» nytelsespunkt, et sensitivt punkt nettopp på undersiden av penis.

Meget mulig det fungerer godt. Meget mulig menn får sterkere orgasmer – og det unner jeg folk.

Samtidig syns jeg det er litt rart.

Les også Mysteriet kan være avslørt i ny studie: Derfor får kvinner orgasme

For det første:

1. Hvordan har man målt dette?

Finnes det et menneske der ute som har opplevd både klitorisorgasme og orgasme etter trykk mot undersiden av penishodet, og som deretter konkluderte med at «jada, dette er det samme»?

Jeg aner ikke hvordan det er å få orgasme som en mann, jeg. Mesteparten av tiden så skjønner jeg INGENTING av hvordan det i det hele tatt er å være mann.

Tilsynelatende chill, tror jeg.

2. Er det ikke nok orgasme-mas nå?

Apropos chill, vet dere hva som ikke er chill?

Denne evige kategoriseringen av orgasmer.

For hvordan er det med dere, damer? Har dere ofte g-punktorgasmer? Serieorgasmer? Sprutorgasme? Trykkorgasme? Coregasm?

Vaginal orgasme, da, har du fått til det? For det er nemlig bare 1 av 3 damer som kan få det, så flaks for deg i så fall.

LES OGSÅ: Kan du forutse om kjæresten din vil være utro? Ja, mener forskere

De fleste kvinner har alt å tjene på å IKKE overtenke orgasmen. I motsetning til menn, som kan oppleve å komme av å tenke «nå må jeg ikke komme», så er kvinner helt motsatt. Tenker vi på orgasme, så skremmer vi den vekk.

Forøvrig mener mange sexologer at det egentlig bare finnes én orgasme, og det er klitorisorgasmen. Sånn sett kan vi si det sånn:

Har du hatt orgasme, har du hatt orgasme. Ferdig snakka.

3. Hva er det diggeste med å ligge sammen, egentlig?

Hvis du tenker tilbake på de beste seksuelle opplevelsene dine, hva handlet de om?

Var det den gangen dere la dere ned med en fire-fem sexleketøy og en klar plan? Hvor dere systematisk jobbet dere gjennom orgasme for orgasme, med påfølgende evaluering og rulling av terning? Herregud, alt dere fikk til, a gitt! Fire klitorisorgasmer, én g-punktorgasme og fem trykkorgasmer.

Etterpå sto dere på i et par timer til slik at han skulle få seg en kvinnelig orgasme, han også. Det har han lenge hatt så lyst på.

Nei.

Det var ikke det. Det var kanskje heller da dere dro av hverandre klærne da dere egentlig var for seint ute til jobb?

Det var ikke et sexleketøy eller en serieorgasme i sikte. Men begge to fikk en helt gjennomsnittlige orgasme som det kjønnet dere faktisk er.

Prestasjonssex

Dette er ingen kritikk mot sexleketøy eller -butikker, som jeg absolutt tror har bidratt til mer lekenhet på norske soverom de siste tretti årene.

Men det er lenge siden sexleketøybutikkene solgte basic vibratorer. Noen av leketøyene som er til salgs i dag, kommer med bruksanvisning. Som en kjede skriver selv:

«Sexleketøy har gått fra å være enkle produkter til avanserte teknologiske nyvinninger som tar nytelse og seksualitet på alvor.»

Men sex trenger ikke være så vanskelig. Faktisk er det noe av det eneste vi mennesker kan helt av oss selv. Og så blir vi flinkere med årene fordi vi øver oss og fordi vi kanskje får en kjæreste vi ligger med såpass ofte at vi lærer hverandre å kjenne.

De siste månedene har jeg snakket med mange sexologer som ber om at vi slutter med detaljinstrukser på sex. At vi kan la orgasmekategoriene og den heftigste anatomiundervisningen ligge litt, til fordel for det som virkelig betyr noe:

At du må spørre den du har sex med om hva han eller hun vil. Og så må du forklare hva du ønsker deg.

Sexologene uttrykker nemlig bekymring for det de kaller prestasjons-sex. De mener vi har skapt nok en arena som handler om å være god, om å prestere.

Som sexolog Bianca Schimdt sa til meg i et intervju:

- Sex har blitt noe vi skal være flinke til, noe vi skal være gode i. Det gjør at mange kanskje føler at de ikke er bra nok, at de ikke duger. Og akkurat den følelsen er skambelagt.

Sexologer ved Sex og samfunn-klinikken møter stadig flere unge som frykter at de ikke skal være «gode nok» i senga. Så hva gjør de? Jo, de dropper å ha sex.

Noen sexologer advarer mot hyppig bruk av sexleketøy, fordi du venner kroppen til en stimuli som er unaturlig og du kan til slutt oppleve at «vanlig sex» ikke er tilfredsstillende nok.

Andre uttrykker bekymring over at stadig flere menn kjøper Viagra. At unge menn kommer til sexologene og ber om hjelp fordi de tror de ikke holder ut lenge nok. Unge, friske menn som er fortvilet over at de ikke får den opp.

Så viser de seg at de er helt normale, de er bare veldig, veldig stressa over å ikke skulle være gode nok i senga.

Alvor < gøy

Som sex- og samlivsjournalist, har jeg helt sikkert bidratt til å øke prestasjonspresset. For min del, som leser, skriver og snakker mer om sex enn gjennomsnittsmennesket, har jeg i alle fall helt klart blitt påvirket selv.

For plutselig var jeg på skogstur med ei barndomsvenninne som nettopp har blitt mor og spurte om hun trodde folk hang opp ned fra taket med håndjern.

Jeg orker ikke at «teknologiske nyvinninger skal ta min nytelse og seksualitet på alvor».

La oss heller slutte å ta alt dette på alvor. Vil du henge opp ned, gjør det. Vil du ha fem minutt i misjonær, gjør det. Vil du bruke sexleketøy, gjør det. Vil du ikke ha sex i det hele tatt, så dropp det.

Jeg har nemlig spurt litt rundt etter den skogturen. Og det viser seg at de aller fleste av oss har helt vanlig sex.

Sånn. Da kan vi alle puste lettet ut og legge oss roooolig tilbake i misjonær.